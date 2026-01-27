Actor de Televisa crítica a las exempleadas que acusaron a Julio Iglesias de agresión sexual por esto

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa mexicano, Rafael Inclán, una vez más ha sorprendido a sus fans, debido a que recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría en la que decidió dar su sincera opinión sobre el caso del cantante de origen español, Julio Iglesias, así que sin pelos en la lengua, lanzó una fuerte crítica a las exempleadas que decidieron alzar la voz y acusarlo de agresión sexual.

Desde hace dos semanas que el nombre Julio está en medio del escándalo, pues dos de sus exempleadas lo acusan de haber abusado de ellas sexualmente, embriagándolas y obligándolas a tener relaciones íntimas durante su tiempo trabajando a su lado en Punta Cana. Como era de esperarse, el padre de Enrique Iglesias negó rotundamente esta situación, incluso exigió a la Fiscalía de España archivar el caso.

Ahora después de varios días entre tantos dimes y diretes en redes sociales sobre la polémica situación, durante una entrevista con el actor Mi Corazón Es Tuyo, este criticó que las exempleadas tardaran tantos años en alzar la voz, que aunque estuvo mal lo hecho por Julio, en realidad ellas se equivocaron en no alzar la voz en su momento: "A la que les agarró las pompis se tardaron demasiado en decirlo, con todo respeto. Pues sí está mal hecho, pero para que se tardan en decirlo".

Cabe mencionar que pese a las declaraciones de las presuntas víctimas del intérprete de Con La Misma Piedra, el pasado viernes 23 de enero del 2026, la Fiscalía de Justicia de España informó que el ministerio público ha aceptado que se archive el caso que alega la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

