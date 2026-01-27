¿Indirecta para Selena Gomez? Nicola Peltz elimina mensajes y habla de amistades que se acaban

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde que la reconocida cantante y ex actriz de Disney Selena Gomez se casó con el productor Benny Blanco, no ha dejado de ser tema de conversación, y ahora vuelve a ser relevante en los medios junto a Nicola Peltz, una modelo estadounidense que últimamente ocupa los titulares por la polémica que enfrenta su esposo Brooklyn Beckham, quien ha hecho declaraciones sobre sus progenitores Victoria Beckham y David Beckham.

¿Qué pasó entre ellas?

Para nadie es un secreto que Nicola y Selena son amigas desde aproximadamente finales de 2022, pues todo parece indicar que este vínculo nació durante la Academy Museum Gala. Con el paso del tiempo, se les veía cada vez más interactuar y hasta se dedicaban mensajes afectuosos en redes sociales. Sin embargo, algo ha llamado la atención últimamente en relación con la descendiente del inversionista Nelson Peltz y de la exmodelo Claudia Heffner Peltz, ambos figuras influyentes en el mundo empresarial.

De tal forma, la actriz que participó en Transformers: La era de la extinción borró de Instagram muchas de sus fotografías con Selena Gómez e incluso editó ciertos mensajes que le había dedicado en esta red social, como uno del día de su cumpleaños. Lo anterior levantó las alarmas entre sus fans, quienes consideran que quizá la amistad llegó a su fin, aunque los motivos siguen siendo un misterio.

¿Terminó la amistad?

Eliminó hasta la felicitación de cumpleaños

"Feliz cumpleaños a mi amiga del alma, Selena Gómez. Te quiero más de lo que puedas imaginar y estoy muy agradecida por tener a alguien con tanta luz. Ojalá tu día sea perfecto y todos tus sueños se hagan realidad", decía el mensaje que, de pronto, pasó a ser simplemente un "te quiero". Otra acción que alimentó la hipótesis fue la publicación de: "Algunas amistades vienen con fecha de caducidad".

Selena Gomez’s bf, Nicola Peltz, deleted all of her photos with Selena from her Instagram, then posted on her story "some friendships come with expiration dates"

Nicola stopped inviting Selena to her home after noticing that Selena become closer to her husband, Brooklyn Beckham. pic.twitter.com/vGqDrV3v1w — Selena Gomez Updates (@selgnewsg) January 26, 2026

Por el momento, la exnovia de Justin Bieber no se ha pronunciado sobre el tema y tampoco lo ha hecho de manera directa la joven de 31 años. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cómo se resuelve este asunto y también del drama familiar que envuelve al esposo de la estrella de Hollywood, quien hace unos días compartió en sus plataformas que sus padres nunca han tratado bien a Nicola Peltz.

Fuente: Tribuna del Yaqui