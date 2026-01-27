Las presentaciones de medio tiempo más ESCANDALOSAS y las MÁS VISTAS del Super Bowl

Estados Unidos.- Aproximándose el Super Bowl LX y la esperada presentación de Bad Bunny en esta edición, hay que recordar las presentaciones de medio tiempo más escandalosas que han surgido desde su inicio en la National Football League (NFL), las cuales contaban con menor producción y eran un concepto totalmente diferente.

Fue hasta el año 1993 cuando el concepto de medio tiempo en la NFL cambió por completo con la presentación de Michael Jackson, al causar una gran emoción en el público. Te presentamos un recuento de las presentaciones que han causado mayor controversia:

Las presentaciones de medio tiempo más impactantes, escandalosas y las más vistas del Super Bowl

Janet Jackson en 2004, junto a Justin Timberlake , causaron un impacto, ya que durante su participación el cantante arrancó la prenda para vestir a su compañera.

en 2004, junto a , causaron un impacto, ya que durante su participación el cantante arrancó la prenda para vestir a su compañera. MIA en 2012: la rapera fue una de las invitadas y terminó con una demanda por un gesto inapropiado, ya que este causó quejas ante la Comisión Federal de Comunicaciones . La liga solicitó una indemnización de más de 16 millones de dólares en daños, aunque finalmente se llegó a un acuerdo del cual no hay mayor información.

en 2012: la rapera fue una de las invitadas y terminó con una demanda por un gesto inapropiado, ya que este causó quejas ante la . La liga solicitó una indemnización de más de 16 millones de dólares en daños, aunque finalmente se llegó a un acuerdo del cual no hay mayor información. Red Hot Chili Peppers en 2014: la actuación secundaria de la banda causó controversia al público cuando notaron que sus instrumentos estaban desconectados.

No obstante, algunas presentaciones son recordadas por sus grandes producciones o sus controversias; hay otros artistas que han logrado atraer grandes cantidades de audiencia. Estos son los artistas más destacados según los datos emitidos de Billboard:

Rihanna en 2023 con 121.017 millones de espectadores Katy Perry en 2015 con 118.5 millones de espectadores Lady Gaga en 2017 con 117.5 millones de espectadores Coldplay en 2016 con 115.5 millones de espectadores Bruno Mars en 2014 con 115.3 millones de espectadores Madonna en 2012 con 114 millones de espectadores Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar en 2022 con 112 millones de espectadores. Beyoncé en 2013 con 110.8 millones de espectadores Black Eyed Peas en 2011 con 110.2 millones de espectadores Justin Timberlake en 2018 con 106.6 millones de espectadores

Fuente: Tribuna del Yaqui