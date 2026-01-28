Lupillo Rivera se burla de Adrián Di Monte y Nuja Amar; la suegra del actor de Televisa lo humilla

Ciudad de México.- El reconocido cantante de corridos, Lupillo Rivera, recientemente volvió al centro del escándalo, debido a que después de que se burló de Adrián Di Monte y de su reconocida esposa, Nuja Amar, por su apuesta en una dinámica del reality de pareja, la suegra del actor de Televisa apareció en las redes sociales, para humillar al cantante.

Como se sabe, desde hace un par de semanas que está al aire el nuevo reality de parejas, ¿Apostarías Por Mi?, en el que Adrián decidió entrar junto a su esposa Nuja, quién hasta este momento no había tenido presencia en el mundo del espectáculo hasta este momento. A lo largo de su participación, han tenido una mala racha, ya que se encuentran cerca de los últimos lugares, pues no han salido sus apuestas de la manera esperada.

Recientemente, en una de las dinámicas, la pareja decidió que iban a meterle solamente un dólar, debido a que consideraban que tal vez no pasarían la prueba, que tenía mucho que ver con el tema de las suegras, pero, para sorpresa de todos, fue lo contrario y resultaron pasar con éxito, por lo que solamente se llevaron a su bolsa dos dólares, el apostado y uno de ganancia, lo que les dejó un sabor agridulce en la boca.

Ante esto, los panelistas como Cecilia Galliano y Lupillo, al hablar de la situación de Adrián y Nuja, debido a que se les restaron tres mil dólares de su bolsa semanal, el cantante de corridos se burló del hecho de que Di Monte tuviera tan "poca fe" en su esposa, destacando que la madre de Amar debería de estar dándose de topes por esta situación, y de ver como no apoya lo suficiente a su hija.

Por este motivo, en la cuenta de Instagram del reality, la señora Ely Esbelle, mediante un comentario dijo ser la suegra de Adrián, y estar muy decepcionada de lo que es el hermano de Jenni Rivera, afirmando que ella ahora solo cree que él vale ese dólar del que tanto se burla: "Soy la suegra de Adrián. Ese dólar que tanto te dio risa vale más que todo el dinero que tengas, si lo entiendes ¿verdad? Yo aposté por ti más de lo que te imaginas y hoy apostaría por ti un dólar para que sepas lo que es decepcionarse de alguien que VALÍA mucho. Bonita noche Sr Rivera". Hasta el momento no ha tenido respuesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui