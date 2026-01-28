Luto en el doblaje: Kozo Shioya, voz de Majin Buu en 'Dragon Ball Z', fallece a los 70 años

Ciudad de México.- Durante la madrugada de este miércoles 28 de enero de 2026, el mundo del doblaje volvió a vestirse de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Kozo Shioya, quien fue la voz original de Majin Buu en Dragon Ball Z. En redes sociales, los seguidores del icónico personaje lamentaron la noticia y se han dedicado a recordar el legado que dejó en la industria del entretenimiento.

El hecho fue confirmado por la agencia de talentos del actor, Aoni Production, y hasta el momento de la elaboración de esta nota se sabe que murió el pasado 20 de enero de 2026 a los 70 años, a causa de una hemorragia cerebral. "Queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la generosidad que nos brindaron durante su vida", indica un fragmento del comunicado, en el que también se disculparon por la demora en dar a conocer el deceso.

En lo que respecta al funeral, este se realizó únicamente en presencia de familiares, cumpliendo así el deseo de los dolientes. En TRIBUNA permaneceremos atentos ante cualquier otro detalle que surja. Cabe señalar que, según información disponible en línea, Kozo Shioya era originario de la Prefectura de Kagoshima, y entre sus trabajos más memorables se encuentran su participación en One Piece (Genzo, Pappag, Weevil), Naruto (Jigumo) y World Trigger (Motokichi Kinuta).

Uno de sus personajes más recordados

¿Qué es un accidente cerebrovascular?

El gobierno de México, en su página oficial, menciona que un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo de sangre destinado al cerebro se detiene por varios segundos, o bien cuando se produce un "derrame de sangre en el cerebro o alrededor del mismo". Existen principalmente dos tipos: el accidente cerebrovascular trombótico y también el accidente cerebrovascular embólico.

"Descanse en paz, nos diste una gran infancia al representar al villano que fue una buena persona al final, no merecías irte aún, pero así lo quiso el destino. No temas en descansar en paz porque nos diste a todos nuestra mejor infancia", escribió en X (antes Twitter) @Nicolas81423063, uno de los millones de fans que siguen consternados por la partida de uno de los grandes talentos japoneses.

Fuente: Tribuna del Yaqui