Lady Gaga se pronunció contra redadas de ICE durante su show: "Me duele el corazón"

Tokio, Japón.- Durante uno de los conciertos de su gira The Mayhem Ball en Tokio, Japón, Lady Gaga realizó una fuerte declaración pública contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). En medio del show, la artista decidió detener el espectáculo para compartir un mensaje político y humanitario enfocado en la situación que atraviesan comunidades migrantes y manifestantes en distintas ciudades estadounidenses.

El discurso tuvo lugar en el Tokyo Dome, y inmediatamente generó impacto internacional. Aunque se encontraba fuera de territorio estadounidense, la cantante explicó que su regreso al país era inminente y que la realidad que allí se vive la afectaba de manera directa. "Me duele el corazón", expresó, al referirse a las personas y familias que, según sus palabras, están siendo "agredidas sin piedad por ICE".

La actriz comenzó su discurso señalando que necesitaba hablar de algo "extremadamente importante" para ella y para la gente de todo el mundo, pero especialmente para Estados Unidos. En ese marco, hizo referencia directa a las familias, infancias y comunidades que atraviesan situaciones de persecución y miedo en el contexto de las redadas migratorias.

La cantante recalco que, en los próximos días, regresaría a su país y que la situación actual le generaba un profundo dolor. "Pienso en cómo sus vidas se están destruyendo ante nuestros ojos", sostuvo, al describir el impacto que estas políticas tienen sobre personas que, según remarcó, viven en un clima constante de temor e incertidumbre.

En su mensaje, también pidió al público japonés que la acompañara simbólicamente, aun sabiendo que el concierto no se desarrollaba en Estados Unidos.

Estamos con nuestra comunidad y los queremos", afirmó.

Sobre la violencia en Minesota: "La gente buena no debería tener que arriesgar sus vidas"

Otro de los ejes centrales del discurso fue la mención a los hechos violentos ocurridos en Minnesota, particularmente en Minneapolis, donde agentes de ICE estuvieron involucrados en asesinatos recientes. Lady Gaga hizo referencia específica al caso del enfermero y manifestante Alex Pretti, cuya muerte se produjo en el marco de operativos migratorios.

"También pienso en Minnesota y en todos los que están en casa viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer", expresó desde el escenario. En ese contexto, sostuvo que cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, "algo se rompe en todos nosotros"

La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto, y espero que nuestros líderes nos escuchen. Les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente y tengan piedad de todos en nuestro país", añadió.

La artista vinculó estos episodios con el impacto general de las redadas y con la situación de los manifestantes que intentan proteger a las personas migrantes. Según señaló, el sufrimiento no se limita a quienes son directamente perseguidos, sino que se extiende a toda la sociedad que presencia estas escenas.

Fuente: Tribuna del Yaqui.