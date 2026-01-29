Odessa A’zion da un paso atrás en 'Deep Cuts' tras críticas por desplazar actrices latinas

Los Ángeles, Estados Unidos. - Odessa Zion Segall Adlon, mejor conocida simplemente como Odessa A’zion, es una actriz estadounidense que poco a poco se ha ido abriendo espacio en el mundo de Hollywood, luego de participar en diversos proyectos que le han dado reconocimiento. Entre los más destacados se encuentran su papel de Riley McKendry en Hellraiser (2022), así como su participación en la película de A24 Marty Supreme.

No obstante, en las últimas horas lo que realmente comenzó a llamar la atención fue que utilizó su perfil de Instagram para confirmar que ya no forma parte del proyecto Deep Cuts, decisión que se dio tras un enorme revuelo de quejas. Esto ocurrió debido a que su personaje, dentro de una producción de A24, es de herencia mexicana y judía, situación que llevó a muchos a considerar innecesaria su elección, señalando que existen actrices que cumplen con dichas características.

La molestia de los fans

Los lectores del libro escrito por Holly Brickley y publicado en 2025 fueron quienes iniciaron las quejas, ya que el personaje de Zoe Gutiérrez es mitad mexicano y mitad judío. Entre las principales inconformidades se encontraba que no se respetara la identidad cultural de Zoe, la cual queda claramente establecida en la obra, además de exigir que el papel fuera interpretado por una actriz latina, de las muchas que actualmente trabajan en Estados Unidos.

Subió la explicación en Instagram

Comunicado

Odessa A’zion decidió abandonar el proyecto y así lo dio a conocer a través de Instagram, donde explicó que coincidía con quienes consideraban que había sido una mala decisión elegirla para interpretar a Gutiérrez. Posteriormente, despejó cualquier duda al confirmar que no participaría en la película. Cabe señalar que la actriz ofreció disculpas públicas y recibió múltiples mensajes de felicitación por su madura decisión al reconocer que no era su lugar.

"Gracias por informarme sobre esto… Lamento mucho que esto haya sucedido. Es muy importante para mí contarles cómo sucedió todo… No había leído el libro y debería haber prestado más atención a todos los aspectos de Zoe antes de aceptar", puntualizó la joven de 25 años. Es importante agregar que la actriz, quien participará en el elenco de voces de la serie animada Stranger Things: Tales From ’85 de Netflix, originalmente audicionó para Perry, pero cuando le asignaron el personaje de Zoe, aceptó sin contar con la información completa.

