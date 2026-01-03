¿Regresarán los artistas vetados a Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por Donald Trump?

Ciudad de México. – Desde la noche del viernes 2 de enero de 2026, el tema de conversación en cualquier ámbito ha sido la ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela, así como la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora se encuentran en Nueva York para responder por los supuestos delitos que, según Donald Trump, incluyen terrorismo y narcotráfico.

Sin embargo, más allá de los cambios que evidentemente esta situación generará en el pueblo venezolano, quienes de alguna manera están involucrados son todos los artistas que durante años estuvieron vetados por decisión del exvicepresidente de la república (2012 a 2013). Se trata de una lista que, en marzo de 2025, hizo pública el régimen venezolano, dejando claro que quienes aparecían en ella no podían ingresar al país y mucho menos realizar conciertos.

Como recordatorio, Diosdado Cabello, Ministro de Interior, Justicia y Paz, fue el encargado de dar a conocer este veto durante su programa Con el mazo dando, transmitido a través del canal estatal VTV, lo que por supuesto causó gran controversia y provocó que estas personas no pudieran volver a pisar el territorio que ahora, con la intervención de Estados Unidos, algunos quizá tengan la esperanza de regresar.

Lista de famosos extranjeros

Juanes Maluma Carlos Vives Alejandro Sanz Miguel Bosé Juan Luis Guerra Luis Fonsi Maná Paulina Rubio Reik Diego Torres

Lista de famosos venezolanos

Ricardo Montaner

José Luis 'El Puma' Rodríguez Mau y Ricky Montaner Lele Pons Carlos Baute Chyno Miranda Danny Ocean Nacho

Detuvieron a Nicolás Maduro

¿Por qué tomaron esa decisión?

En aquel entonces, según información de Infobae, se les cerraron las puertas porque "incitan a la desestabilización" del país, ya que no solo apoyaban a la oposición, sino que incluso llegaron a criticar el régimen. Es importante aclarar que, de desobedecer, habrían enfrentado serios problemas legales: "Han perdido el derecho a presentarse en el país debido a su postura política", enfatizó Cabello.

#Tendencias | Predicción cumplida: Mhoni Vidente anticipó la captura de Nicolás Maduro por Donald Trump (VIDEO) uD83DuDE31https://t.co/Sbj8Dd3YDX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 3, 2026

Para los fans de estas celebridades, la posibilidad de que se les permita nuevamente realizar sus presentaciones en Venezuela ha sido motivo de festejo. Asimismo, hay quienes creen que desde ahora la nación podría convertirse en un lugar más libre. Por el contrario, otros consideran que esto todavía no termina y habrá que esperar a conocer los planes que tiene el dirigente estadounidense Donald Trump. Ahora te toca a ti, ¿tú qué piensas?

Fuente: Tribuna del Yaqui