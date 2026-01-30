Se filtra la próxima participante de 'La Casa de los Famosos' Telemundo: ¿Sol León o Miranda?

Ciudad de México.- Uno de los reality shows más esperados por el público es, sin duda alguna, La Casa de los Famosos de Telemundo. A pocos días de su estreno, se confirmaron tres de sus participantes, y dos de ellos generaron un verdadero revuelo: se trata de la exreina de belleza, modelo y empresaria Lupita Jones, de 58 años, y del polémico creador de contenido regiomontano Kunno.

Sin embargo, eso no es todo, ya que también se anunció a Jailyne Ojeda, modelo, empresaria e influencer mexico-estadounidense, quien ha alcanzado gran popularidad en redes sociales, contando con aproximadamente 14 millones de seguidores en Instagram. Un dato curioso es que Jailyne se volvió conocida tras su aparición en el videoclip de la canción Ella Baila Sola de Peso Pluma.

¿La próxima participante es Sol León?

"Pues me dicen que @solleon21 sería otra de las habitantes de La Casa de los Famosos, ya que a Telemundo le llamó la atención el engagement que tiene con el público y lo controversial que es su vida", escribió Jacqueline Martínez, mejor conocida como @chamonic3. Además, destacó que la producción también mostró interés en la hija de la sinaloense Miranda, pero finalmente la que aceptó participar fue Sol León.

Aseguran que es Juliana Calderón

Es importante aclarar que, hasta ahora, las plataformas oficiales del programa no han dado a conocer a la siguiente persona que se integrará al concurso. Sin embargo, hace unas horas publicaron un video en el que únicamente se observan las manos enguantadas de una mujer, lo que desató diversas especulaciones entre los seguidores: "Este nombre viene tocando fuerte", comentaron en Instagram.

La mayoría de los internautas consideran que se trata de Juliana Calderón, una personalidad de internet que en noviembre pasado estuvo en el centro de un gran escándalo tras publicar un video donde aparecía tomada de la mano de un hombre misterioso, que algunos usuarios aseguraron era Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano. La situación la obligó a aclarar públicamente que su actual pareja es un hombre soltero.

Fuente: Tribuna del Yaqui