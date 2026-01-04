Venezuela a Hollywood: Captura de Nicolás Maduro impide que Leonardo DiCaprio asista a Palm Springs

Los Ángeles, Estados Unidos.– Tras la detención del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, en manos de militares estadounidenses que, por órdenes de Donald Trump, los trasladaron hasta Nueva York, donde enfrentarían cargos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, diversos famosos se han manifestado al respecto. Sin embargo, también otras figuras del medio del espectáculo se han visto afectadas por esta situación, y en este sector se encuentra Leonardo DiCaprio.

En realidad, lo ocurrido con el protagonista de Titanic (1997) es que tenía previsto asistir a los Palm Springs International Film Awards, ceremonia en la que recibiría el Desert Palm Achievement Award por su actuación en Una batalla tras otra, pero su presencia no fue posible debido a las restricciones aéreas en el Caribe, las cuales fueron consecuencia de las operaciones del gobierno de Donald Trump para detener al exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

De tal forma que el activista a favor del cambio climático no pudo acudir al evento, ya que ni siquiera logró salir de St. Barths, lugar en el que fue captado junto a su pareja, Vittoria Ceretti, el exjugador de la NFL Tom Brady, así como otras personas que no fueron identificadas. De hecho, un portavoz del festival de cine confirmó a People que su ausencia se debió a “"nterrupciones de viaje inesperadas y a la restricción del espacio aéreo". Este mismo informante compartió que sería extrañado y, pese a no estar presente, se expresaron diversas virtudes sobre DiCaprio.

"Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones de viaje inesperadas y al espacio aéreo restringido. Aunque extrañaremos celebrarlo de manera presencial, nos honra reconocer su excepcional trabajo y sus contribuciones perdurables al cine. Su talento y dedicación al arte continúan inspirando, y nos complace celebrarlo con el Premio Desert Palm al Logro esta noche", señala el comunicado.

Por su parte, en este lado del mundo, creadores de contenido y uno que otro famoso venezolano que reside en el extranjero se han pronunciado sobre los momentos que están viviendo sus compatriotas. Entre ellos se encuentran el exitoso cantante Ricardo Montaner, la ex actriz de Televisa Alicia Machado y, como te informamos esta mañana, también el influencer Ángel David Revilla, conocido como Dross Rotzank.

