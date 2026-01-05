¿Adiós Gal Gadot? Reportan que famosa actriz mexicana será la nueva 'Mujer Maravilla' en el UCDC

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tal parece que el UCDC podría considerar el decirle adiós a Gal Gadot tras 10 años en su franquicia, pues un reconocido actor y director de cine, ha abierto la posibilidad que una famosa actriz mexicana sea la nueva 'Mujer Maravilla'. Como se sabe, han habido ciertos rumores que sugieren que vienen cambios importantes en los proyectos de la marca, ¿entre ellos esta la heroína?

Como se sabe, se ha comenzado a decir que con el nuevo Superman, se ha abierto la posibilidad del reinicio de todo lo que ha sido el Universo Cinematográfico de DC (UDC), por lo que Gal podría dejar de ser la famosa amazona, y otra artista tomaría su lugar para la nueva versión. Ante esta posibilidad, ya hay una artista de origen mexicano que se está perfilando para ser el amado personaje de los cómics.

El actor y director canadiense, Simu Liu, durante una entrevista para hablar sobre la serie que protagoniza, The Copenhagen Test, reveló que en caso de que llegue a abrirse un casting para 'Diana', nombre del persona 'Mujer Maravilla', cree que su compañera de reparto en dicha serie, es la mujer perfecta para serlo, destacando que tiene el talento y la dedicación para ser "la mejor en el mundo".

Mujer Maravilla - Wonder Woman 1967 - 2016 uD83DuDE0DuD83DuDE0DuD83DuDE0DY para uds cuál fue tu mujer maravilla preferida? Yo me quedo con Lynda Carter.??????uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47 pic.twitter.com/T29XSXPjTT — Victor Hugo "«???????»" (@hugoesc31475407) February 23, 2024

Dicha compañera de Liu y que es originaria de México, se trata de Melissa Barrera, que ya tiene una larga historia dentro de Hollywood, asegurando que quedó admirado por su dedicación, expresando que a lo largo de las grabaciones de esta serie de espionaje, puedo ver que tiene una gran disciplina, agilidad y compromiso con el trabajo, por lo que para él, la hace la persona ideal para encarnar a la icónica heroína amazónica.

Liu en ese momento agregó que mientras que estaban entrenando para realizar las escenas de acción que se requieren para la serie, vio como Melissa dominaba una serie de acrobacias, para él fue el momento claro en el que nació su decisión de proclamarla como la nueva Mujer Maravilla: "Hubo un par de momentos durante el entrenamiento de acrobacias en los que pensé: 'eso es muy al estilo Wonder Woman'. Solo lo dejo caer. No sé quién esté viendo o escuchando esto, pero creo que ella es una auténtica tipa dura y lo más importante es que se dedica al trabajo. Se esfuerza al máximo".

Fuente: Tribuna del Yaqui