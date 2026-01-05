Cynthia Klitbo aparece con fuertes declaraciones tras 'anunciar muerte' de actriz de Televisa

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo acaba de aparecer en redes sociales con fuertes declaraciones tras 'anunciar muerte' de reconocida actriz de Televisa

Como se sabe, hace varios días que el mundo del espectáculo se sacudió ante un video con la voz e imagen de Cynthia Klitbo mientras que esta anunciando la lamentable muerte de la reconocida actriz de melodramas como La Madrastra usada sin permiso

Ante esto, la actriz de El Privilegio de Amar, empleó su Instagram para aclarar que cuentas fraudulentas emplearon Inteligencia Artificial para recrear su imagen y hacerla decir cosas que nunca declaró, buscando ganar seguidores y notoriedad a costa de su trayectoria profesional y de la salud de su compañera: "Están utilizando no solo mi nombre, también mis datos biométricos. Sabine Moussier no se está muriendo".

destacó que actualmente las redes sociales están llenas de herramientas de IA que facilitan la creación de noticias falsas, por lo que consideró importante viralizar su aclaración para frenar la desinformación

después de su salida de La Casa de los Famosos México, Sabine reveló que padecía de una enfermedad progresiva, llamada neuropatía de fibras pequeñas, que le provocan fuertes dolores,

Fuente: Tribuna del Yaqui