Jayne Trcka, recordada por 'Scary Movie', pierde la vida a los 62 años; Hollywood llora su partida

California, Estados Unidos.– Jayne Marie Trcka, culturista, modelo de fitness y actriz estadounidense, se hizo particularmente famosa cuando participó en la película Scary Movie (2000). Lamentablemente, este lunes 5 de enero de 2026, su hijo confirmó al portal en línea TMZ que perdió la vida a los 62 años en San Diego, California. A continuación, te informamos más sobre este asunto.

Según el medio antes citado, el día de su fallecimiento fue el 12 de diciembre de 2025, información que incluso ya fue corroborada por la oficina del médico forense del condado de San Diego. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se están investigando los motivos exactos de su deceso. De hecho, lo que provocó más reacciones fue cuando su hijo comentó que desconocía que su madre padeciera alguna enfermedad o condición médica.

Los elementos policiacos señalaron que una amiga de la deportista la llamó varias veces ese día y, al no obtener respuesta, más tarde localizaron el cuerpo. Esta mujer decidió acudir hasta la vivienda de la celebridad y, para su sorpresa, la encontró inconsciente en la cocina. No pasó mucho tiempo antes de llamar a la línea de emergencia 911, y cuando llegaron los servicios de emergencia, solo pudieron declararla muerta.

Jayne Trcka nació en Minnesota en 1963. En lo que respecta a sus logros profesionales, destacan sus victorias en el California State Championships (1997) y en los Junior Nationals (1998). Gracias a su físico, logró incursionar en el mundo del entretenimiento y convertirse en actriz de Hollywood. A partir de su aparición como Miss Mann en la comedia Scary Movie (2000), comenzó a ser reconocida a nivel internacional.

