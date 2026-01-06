Cambio de 'look' de Ariadne Díaz provoca debate en redes; algunos aseguran que ya luce como "abuela"

Ciudad de México. – La guapa actriz de Televisa Ariadne Díaz está siendo blanco de críticas en redes sociales, pues al parecer a algunos internautas no les agradó en absoluto su más reciente cambio de look, mismo que realizó en 2025 y muy probablemente con el objetivo de verse diferente este 2026. Sin embargo, lo que para ella representaba compartir un momento con sus seguidores terminó por convertirse en todo un debate digital.

En el video se puede observar a la sonriente celebridad de 39 años justo cuando está por iniciar el proceso. En esta ocasión, optó por pasar de una melena larga al clásico estilo bob corto, uno de los cortes más populares y que muchas estrellas, así como mujeres en general, han decidido probar al menos una vez. Al parecer, la modelo que incursionó en la actuación a los 20 años con Muchachitas como tú, donde interpretó a Leticia Hernández, consideró que este era el momento ideal para hacerlo.

Consideran que se aumentó años

Uno de los comentarios más recurrentes en el Instagram de Ariadne señala que con este cambio "se aumentó años", al menos así lo expresan varios usuarios. Esto, evidentemente, provocó que otros salieran en su defensa, comenzando por aclarar que ella tiene todo el derecho de decidir cómo quiere lucir. Además, sus fieles seguidores cuestionaron a quienes sugieren que verse de mayor edad sea sinónimo de algo negativo.

Algunos aseguran que se mira mejor con el cabello largo

Antes que nada, es importante señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la protagonista de Llena de amor (2010), producción de Angelli Nesma, donde compartió créditos con Valentino Lanús, no ha respondido a ninguna de estas posturas. De hecho, no es la primera vez que un cambio físico de una celebridad genera este tipo de controversia, como ocurrió en su momento con el aumento de peso de Fernanda Castillo.

"Se echó como 10 años encima", escribió el usuario @h_e_r_a_a, recibiendo como respuesta comentarios que lo invitan a no ser envidioso, así como otros que sostienen que el cambio podría estar relacionado con algún personaje. "A lo mejor es para un personaje y es cierto, el cabello corto te hace ver con más edad", puntualizó otra usuaria. Sin embargo, algunos fueron mucho más duros: "Ya lista para que empiecen a ponerla como abuela", escribió @dennalcantar. Ahora te toca a ti, ¿tú qué opinas sobre que se hable de la apariencia de los demás?

