¿Confirma romance con Giovani Medina? Irina Baeva vacaciona con hijo de Ninel Conde y hace confesión

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen ruso, Irina Baeva, recientemente sorprendió a la prensa, cuando no ocultó que vacacionó con Giovanni Medina en las festividades decembrinas, junto a Emanuel Medina Conde, que es el hijo que el empresario tuvo durante su relación con Ninel Conde. Durante su encuentro con la prensa también hizo inesperada confesión sobre los dimes y diretes de su relación, ¿acaso confirmó su romance?

Desde hace varios meses, el nombre de la rusa ha estado en boca de todos por su vida personal, pues se dijo que tras la separación con Gabriel Soto, la estrella de melodramas mantenía un romance bastante serio con Medina, pero, ni la rusa ni el mexicano han confirmado o desmentido dicha relación, aunque no han ocultado que salen de viaje juntos, y para esta Navidad y Año Nuevo, la pasaron en la nieve con el pequeño Emanuel.

Ante esto, al ser captada en el aeropuerto por medios como Sale el Sol, Irina declaró que estaba emocionada de todo lo vivido en el viaje, y que ahora está enfocado en seguir con su carrera en la actuación, destacando que ya está por comenzar grabaciones y se siente feliz: "Sí, muy bonito la verdad, fueron unos días preciosos de invierno y estoy muy emocionada de regresar a los foros, ya estamos retomando las grabaciones a partir de mañana. Ahora sí nos va a tocar echarle muchas ganas".

Después de esto, Medina declaró que estaba muy feliz también y que agradece a toda la gente que le envía sus mejores deseos en esta etapa de su vida, que han dejado muy atrás todo el hate que recibieron, él por el 'Bombón Asesino', y ella por el tema de Soto y Geraldine Bazán: "Siempre hay que estar contento, siempre hay que estar contento. Lo único que puedo decir es que todos los comentarios de la gente son bien recibidos, porque cuando volteas para atrás y ves lo que viviste en su momento, pues mira".

Finalmente, la actriz de Vino El Amor declaró que ella también se siente agradecida de ver como el público cada vez tiene cosas más positivas que negativas que decirle: "Muchas gracias, el apoyo y los comentarios de la gente, siempre y cuando sean positivos, digo, también siempre la critica constructiva se acepta, pero siempre se agradece, y esa privacidad de la gente y de ustedes, se les agradece".

¡Irina Baeva pasó sus VACACIONES junto al hijo de Ninel Conde! Además, EVADIÓ las preguntas sobre los RUMORES de su relación con Giovanni Medina #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/kuOj3nsueE — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui