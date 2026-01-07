¿Por Melenie Carmona? Alicia Villarreal y Cibad Hernández se habrían separado por este fuerte motivo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el cuento de hadas de Alicia Villarreal en su vida amorosa se está acabando, debido a que se ha reportado que la cantante de rancheras mexicana, se habría separado del empresario y creador de contenido, Cibad Hernández, a solo unos meses de haber comenzado, a causa de un muy fuerte motivo, ¿acaso este se trata del descontento de Melenie Carmona de su relación?

Como se sabe, durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, al ser cuestionada sobre que pensaba del romance de 'La Güerita Consentida' con Cibad, Melenie declaró que es una pregunta "muy estú...", pues apoya y ama a su madre, pero no está de acuerdo como lleva las cosas, ya que siente que todo pasó muy rápido, que no había pasado ni un mes cuando ya lo estaba exhibiendo y que ella le pidió ser prudente, pero no lo ha sido, y ella la respeta y apoya en su proceso, pero nada más, pues ella aún ve a Cruz Martínez como su familia.

Ahora, se dice que tras todo el amor derrochado en redes, Cibad y la intérprete de temas como Te Quedó Grande La Yegua, estarían separados, hasta el momento solo de forma momentánea, a causa de que habrían iniciado el 2026 con un intenso pleito por cuestiones de dinero. Según el medio Posta Entretenimiento, el creador de contenido le habría pedido a la cantante que le prestara 15 mil dólares, y ella se negaría rotundamente.

Melenie Carmona abre su corazón y explica por qué se distanció de su madre Alicia Villarreal y aparece su padre, Arturo Carmona para apoyarla con este mensaje. pic.twitter.com/6qVRFVRx2F — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) December 4, 2025

Al parecer, el que la exvocalista de Grupo Límite se negara a darle esa cantidad, aún bajo la promesa de serle devuelto, ocasionó la furia de Hernández, y así comenzar una intensa discusión en la que prefirieron tomarse un tiempo separados el uno del otro para calmar las aguas. Hasta el momento, ni el creador de contenido o la cantante de rancheras se han pronunciado, por lo que no se sabe si es verdad o si es que su romance continúa.

Cabe mencionar que Cibad le habría pedido a la exesposa de Arturo Carmona los 15 mil dólares, debido a problemas personales y legales, ya que supuestamente tendría problemas con la madre de sus hijos por la pensión alimenticia de los menores, además de una demanda que enfrenta por parte de una desconocida mujer que lo señala de haberla hostigado.

Fuente: Tribuna del Yaqui