Sheyla estalla contra reporteros de 'Venga la Alegría' tras hablar de su figura: "No me friegues"

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Sheyla Tadeo, recientemente brindó una rueda de prensa, en la que estalló contra los reporteros de Venga la Alegría, debido a que estos, durante su entrevista decidieron hablar de su figura, a lo que ella pidió que dejen de fregarla con temas de su peso. Como se sabe, la exestrella de Televisa ha enfrentado el sobrepeso a lo largo de dos décadas.

Aunque desde su debut en TV con programas como Cero en Conducta a este 2026, ha tenido una baja muy considerable de peso, en redes sociales aún la tachan de gorda, por lo que en su rueda de prensa con TV Azteca, le cuestionaron que pensaba de su figura, a lo que fue clara y concisa al responder que: "Honestamente, ¿a quién le debe de importar el peso? A mí. A nadie más. Me dan ganas de mentarsela cada que me ponen un comentario en redes sociales".

Mostrándose visiblemente molesta con que saquen ese tema en ese momento, la actriz de Un Camino Hacía El Destino, dejó en claro que la sociedad ahora alza la voz contra aquellos que hablan de cuerpos ajenos, pero en realidad no hacen lo que predican y siguen juzgándola: "Dicen que ya no se habla de los cuerpos ajenos. Entonces, ¿qué son? ¿Hipócritas?, Me dicen, 'Gorda, ojalá te mueras. Esto, lo otro'. No me friegues, o sea, yo no me meto con la gente".

Por este motivo, mencionó que ella sí ha estado en dietas y bajo observación médica, pero por salud, porque sabe que no tiene porque llenar las expectativas de nadie, y ella solo desea enfocarse en lo que le hace bien y se niega a sucumbir a las presiones de una operación: "Yo estoy buscando mi salud y mi salud tiene que ver con tomar mi medicina para la tiroides, con arreglar un problema de anemia. ¿La figura? Mido 1.50 plebes, está bien cañón que yo llegue a ser talla 5... Yo no me animo a meterme otra vez cuchillo. Me da mucho miedo".

Finalmente, cuando le mencionaron las comparaciones con Adele, porque también enfrentó temas de ser una famosa con kilitos de más, Sheyla declaró que no se considera la versión mexicana de la intérprete de Send My Love por estos contundentes motivos: "No, no me considera nueva Adele mexicana ¿Por qué? Porque yo soy más grande que Adele. Tengo 52 años. Adele tiene una voz extraordinaria y tiene la suerte de tener un público que ojalá, quisiera yo tener el público que ella tiene".

"Yo no ando etiquetando gente": Sheyla se defiende de las críticas por su apariencia física.



Fuente: Tribuna del Yaqui