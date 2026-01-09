Alicia Villarreal y Cibad Hernández rompen el silencio ante supuesta crisis; terminarían por dinero

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras mexicana, Alicia Villarreal, y su actual pareja, el empresario y creador de contenido, Cibad Hernández, decidieron finalmente romper el silencio, y dieron una contundente respuesta ante la supuesta crisis sentimental, en la que dicen que ambos habrían terminado por dinero su relación amorosa de solo unos meses, y peleados.

Como se sabe, el pasado miércoles 7 de enero de este 2026, se dijo que la intérprete de temas como Te Quedó Grande La Yegua, viviría nuevo escándalo, pues estaría separada de Cibad, hasta ese momento solo de forma momentánea, a causa de que habrían iniciado el 2026 con un intenso pleito por cuestiones de dinero. Según el medio Posta Entretenimiento, el creador de contenido le habría pedido a la cantante que le prestara 15 mil dólares, y ella se negaría rotundamente.

Ante esto, en las historias de Instagram de Alicia compartió un mensaje en el que señala que era el momento de priorizarse, que tras haber tocado fondo, se debería de tomar la responsabilidad de construirse ella misma y levantarse ante todas las adversidades: "Y llega el momento donde tocas fondo. Te das cuenta de que te perdiste, te olvidaste por completo de ti, inconsciente, le das prioridad a la idealización. La única responsable de levantarte y reconstruir cuando se te cae la venda de la dependencia eres tú".

Aunque se pensó que era una indirecta para confirmar que estaría separada de Cibad, ahora, Hernández empleó sus redes sociales para compartir un video en el que se le escucha a él prestados 15 mil dólares a Alicia, de una manera exageradamente insistente, mientras que la intérprete de Te Aprovechas responde que "no", por lo que empiezan una supuesta discusión en la que termina con él diciendo: "Está bien, pero ¿sí me amas?" y Alicia le contesta con su característico "ajá".

Alicia Villarreal y Cibad Hernández reaccionan a rumores de separación por supuestos asuntos de dinero.



Fuente: Tribuna del Yaqui