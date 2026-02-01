Eiza González vive un cumpleaños 36 de ensueño al lado de Grigor Dimitrov; FOTOS de la fiesta (VIDEO)

Ciudad de México.- Eiza González Reyna es una actriz y cantante mexicana que se encuentra triunfando en la industria cinematográfica de Hollywood; sin embargo, hace unas horas decidió compartir un poco sobre la celebración de su cumpleaños número 36, el cual pasó al lado de sus seres queridos durante una festejo íntimo, en el que evidentemente estuvo acompañada por su novio, el tenista Grigor Dimitrov. A continuación, te compartimos todos los detalles.

Dicho evento estuvo lleno de momentos especiales, como su pastel decorado con una imagen de su infancia; además, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el hermoso regalo que recibió por parte de su pareja, ya que el deportista le obsequió un enorme ramo de rosas rojas en forma de corazón. Esta imagen rápidamente dio vueltas en las redes sociales, donde se puede ver a la exintegrante de Televisa feliz y disfrutando del presente.

Asimismo, el tenista de 34 años no quiso quedarse atrás y compartió en sus historias de Instagram algunos instantes de la noche, incluso a uno de ellos le añadió la frase: "La reina del cumpleaños". Cabe destacar que, de acuerdo con diversos medios de comunicación, esta pareja comenzó a salir en 2025 y su relación se hizo oficial en mayo de ese mismo año durante el Festival de Cannes.

Su madre

Por supuesto, una de las felicitaciones más extensas fue la de su madre, Glenda Reyna, quien utilizó sus redes sociales para compartir públicamente el amor que siente por su hija. En su mensaje la describió como una mujer valiente y destacó los logros que ha ido acumulando a lo largo del tiempo, siempre manteniendo en mente sus objetivos. Es importante señalar que la diseñadora de modas funge actualmente como la mánager de Eiza.

?Eiza Gonzalez celebra por todo lo grande su cumpleaños número 36! Y su novio hasta le pone una foto de cuando era una bebé en su pastel uD83CuDF82 ! ?? pic.twitter.com/GR3JfSvNyi — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) January 31, 2026

"Hija mía, @eizagonzalez, los años pueden caminar abriendo paso a nuevas etapas y formas de vida; la tuya ha ido tomando distintas formas de crecimiento. Has creado, con enorme valentía, templanza y determinación, un mundo tan tuyo, ya que estás hecha a ti misma. Todo lo logrado tiene tu sello individual: trabajo duro, honestidad absoluta ante tus decisiones y elecciones, siempre con la mente puesta hacia adelante y de cara al futuro", expresó la exmodelo.

