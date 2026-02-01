'Sobriedad Me Estás Matando': Una propuesta arriesgada y diferente del cine mexicano

Ciudad Obregón, Sonora.- Llega a las salas de cine una cinta que promete generar una conversación y que podría marcar un antes y un después en el séptimo arte de México: 'Sobriedad Me Estás matando'. Esta ópera prima de Raúl Campos, protagonizada por Octavio Hinojosa, es una comedia negra que explora un tema tan delicado como lo son las adicciones y cómo es que la vida te da una segunda oportunidad para salir del abismo.

Riesgo

En entrevista para TRIBUNA, el director Raúl Campos declaró que, aunque se trata de su primer largometraje, buscó junto a su equipo de trabajo entregar una propuesta auténtica, una historia arriesgada, que a través de la comedia pueda darle voz a esas verdades incómodas de las que nadie habla.

Nosotros hemos trabajado mucho con plataformas, con medios grandes y la verdad es que siempre ahí el parámetro para contar una historia es, pues, qué garantías te ofrece la historia y nosotros decidimos contar una historia completamente de la forma opuesta, tomando todos los riesgos posibles y utilizando como vehículo un tema tan delicado como lo son las adicciones y la crisis, digamos que existencial, por la que puede pasar alguien, utilizar la comedia negra como vehículo para echarle luz a las verdades incómodas", afirmó.

Edición impresa del periódico Tribuna

Además, añadió: "Es una película que hace que conozcas a uno de estos personajes, adictos que son las ovejas negras. De primera instancia, te caen muy mal, parecería que no hay nada bueno en ellos, pero hay que entender que detrás de cada una de esas personas hay historias muy complejas y hay historias con las que puedes empatizar".

Conectó con el personaje

Octavio Hinojosa, que ha participado en cintas como 'Saw X', 'Juzga' y 'Come Play With Me', tuvo la oportunidad de asumir su primer protagónico gracias a ‘Sobriedad, me estás matando’. El joven actor mexicano retrata a 'Raffi', un casi cuarentón que ha entrado y salido de centros de rehabilitación los últimos 17 años, pero que, al enterarse de que ‘Inés’, su crush de la prepa, se acaba de divorciar, decide darle un giro a su vida y reconstruirse.

Octavio, quien también forma parte del equipo de producción de este largometraje, afirmó que, aunque se trata de uno de los personajes más profundos y oscuros de su carrera, al momento de entrar en escena no le representó un desafío, ya que se vio reflejado en 'Raffi'.

Para mí era un personaje en donde yo podía decir muchas cosas que yo sentía sobre la vida, sobre el mundo, sobre mis propios fracasos y mis miedos, pero también hablar de algo serio como son las adicciones y problemas de adicciones que yo he tenido en mi vida. Entonces, 'Raffi' se volvió un personaje muy importante para mí".

Vayan a su @CinepolisM_X porque hoy se estrena “Sobriedad Me Estás Matando” y escuchen el álbum soundtrack que compuse para la película en su plataforma Favorita. https://t.co/4fW6IWZCc7 pic.twitter.com/zJRHCFDCLP — CHETES (@chetesgarza) January 29, 2026

Ofrecer algo nuevo

Para Raúl y Octavio no es solo una cinta, es también la oportunidad de explotar una nueva área, salir de la monotonía que vive el país, donde las comedias románticas o las películas de terror son la apuesta más segura. "Nos dimos cuenta de que faltaba un tipo de cine en México; por un lado estaba en un extremo las comedias románticas y el cine de terror. Y en el otro extremo estaba el cine completamente autoral… pero queríamos hacer una comedia que conectara con el público, y al mismo tiempo tocar temas más serios y que hiciera preguntas más grandes, y creo que Sobriedad me Estas Matando lo ofrece".

Fuente: Tribuna del Yaqui