La 'Princesa del Pop', Britney Spears, vende sus icónicos éxitos en un histórico trato millonario

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una de las estrellas más grandes del pop en la historia musical de Estados Unidos es, sin duda, la talentosa cantante Britney Spears, quien recientemente sorprendió a sus fans con una noticia difundida por el medio TMZ. De hecho, este mismo portal tuvo acceso a documentos legales que indican que la artista firmó un contrato millonario para vender los derechos de su extenso catálogo musical a Primary Wave.

Aunque de manera oficial no se ha revelado la cifra que recibió la intérprete de Oops!… I Did It Again, fuentes cercanas aseguran que la transacción fue descrita como un acuerdo histórico. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la también llamada Princesa del Pop no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, en TRIBUNA nos mantendremos al tanto de cualquier actualización sobre el tema.

En cuanto a los demás detalles, se sabe que aparentemente el acuerdo se firmó el pasado 30 de diciembre de 2025. Según el documento, la celebridad puso su firma para transferir su participación de propiedad del catálogo a Primary Wave. El mismo medio citado mencionó que algunas personalidades del entretenimiento afirman que Britney está más que satisfecha con su decisión.

Incluye algunos de sus más grandes éxitos

Según esto, se encuentra tan contenta que incluso celebró junto a sus hijos. Como se ha informado anteriormente, para fortuna de la también actriz, su relación con Sean Preston y Jayden James ha mejorado notablemente con el tiempo. Cabe señalar que la pasada Navidad Spears celebró con Jayden estas fechas especiales y se animó a subir una fotografía en la que madre e hijo posan felices.

¿Qué canciones incluye la venta?

Entre los temas se encuentran sus más grandes éxitos, como Baby One More Time, Oops! I Did It Again, Toxic, Gimme More, Circus, Stronger, Lucky, I’m a Slave 4 U, Womanizer y Till the World Ends. Estas canciones no solo le dieron fama mundial, sino que con los años se han convertido en iconos de su género musical. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas de esta decisión de Britney Spears?

Fuente: Tribuna del Yaqui