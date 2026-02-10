Lupita D'Alessio se retira tras 55 años y se negaría a regresar a los escenarios por inesperado motivo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz mexicana, Lupita D'Alessio, recientemente decidió ponerle fin a su carrera artística y oficialmente se retiró tras 55 años de trayectoria, y al parecer, está tan feliz con su elección que actualmente se negaría a regresar a los escenarios, siendo su hijo, el también actor y cantante, Ernesto D'Alessio, el que reveló el inesperado motivo de esta decisión.

D'Alessio comenzó su carrera en el año de 1971, y a lo largo de los años se convirtió en una de las artistas más reconocidas de todos los tiempos, a nivel musical con temas como Mentiras, Mudanzas y en el mundo de los melodramas al formar parte de melodramas como Cartas sin destino, Ana del aire, Tiempo de amar y muchas otras más que hoy en día le dan el prestigio del que goza.

A solo un par de meses de su retiro, Ernesto dio una entrevista a TV Notas, en el que declaró que la denominada 'Leona Dormida' está feliz con su elección, que ahora "no tiene estrés en su vida" y está 100 por ciento dedicada a Cristo, que sus redes se enfocan en Dios, y destacando que predica la palabra por la salvación que le otorgó tras haberse perdido por años: "Su preocupación ahora es la gente que vive en angustia, lo que ella vivió. Quienes no conocen a ese marido Jesús, ella hubiera querido en los 80 y 90, y que no va a fallar. Lo que anhela es decirle a la gente: 'Si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo'".

De la misma manera, el exparticipante de MasterChef Celebrity declaró que tanto ellos como su madre saben que Dios ha sido grande, que es una de sus consentidas, pues le ha dado en muchas ocasiones de su gracia y compasión, afirmando que hace cosas extraordinarias en su vida: "Yo veo la vida de mi mamá como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todos los días me pongo de rodillas para agradecer a Dios que tuvo misericordia de mi mamá y agradecido con personas como Yuri y María del Sol, que oraron mucho por ella".

Finalmente, destacó que su madre no está pensando en volver, afirmó que el concierto otorgado en Guadalajara, Jalisco, a finales del 2025, fue el último concierto de su carrera, destacando que esto no es algo temporal o una estrategia para regresar con mayor fuerza, sino un retiro real para disfrutar lo ganado: "No quiere regresar para nada, ni saber de medios de comunicación, ni que mencionemos su nombre en entrevista. No hay un as bajo la manga de que en unos meses se va a volver a presentar".

Fuente: Tribuna del Yaqui