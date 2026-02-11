¿Había señales antes de su partida? Murió el actor surcoreano Jung Eun-woo a los 39 años

Seúl, Corea del Sur.- Nuevamente se vistió de luto el mundo del espectáculo coreano tras anunciarse la lamentable muerte del actor surcoreano Jung Eun-woo, quien está dando mucho de qué hablar, ya que se suma a la larga lista de fallecimientos dentro de la industria del entretenimiento que han generado gran conmoción entre sus seguidores. A continuación, te contamos un poco sobre esta figura que perdió la vida a los 39 años.

Para empezar, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce con exactitud qué fue lo que ocurrió; sin embargo, fuertes rumores señalan que podría tratarse de un suicidio. Cabe destacar que en ese país se han reportado varios casos con este trasfondo; algunos de los más recordados son los de Kim Jong-hyun, Moonbin y Sulli, quienes permanecen en la memoria de sus admiradores.

En este caso en específico, los representantes del actor ya confirmaron el deceso. Además, se informó que el funeral se llevará a cabo en la sala número 2 del New Korea Hospital, en Gimpo, provincia de Gyeonggi, mientras que el cortejo fúnebre está programado para el mediodía del viernes. Por ahora, es toda la información disponible porque se dice que los familiares quieren mantener el tema en privado.

Jung Eun-woo

Misteriosa publicación

En las últimas horas ha llamado la atención su última publicación en Instagram, donde justo compartió un carrusel de imágenes que, curiosamente, incluía al también actor hongkonés Leslie Cheung, fallecido en 2003 a los 46 años, así como a la famosa cantante británica Amy Winehouse, quien perdió la vida en 2011 a los 27. Pero ¿qué es exactamente lo que ha generado inquietud?

Pueden ver el reel acá ??https://t.co/0sjqNfuSF0 pic.twitter.com/lap3KMKPvB — Jini (@JiniChannel) February 11, 2026

En relación con lo anterior, el detalle que ha causado preocupación es que también se incluyó a sí mismo Jung Eun-woo, cuyo nombre real era Jung Dong-jin. Asimismo, acompañó la publicación con la frase: "Echándolos de menos, celoso, lo siento". Entre los comentarios pueden leerse mensajes de condolencias dirigidos a sus familiares: "Qué noticia tan desgarradora. Que su alma descanse en paz y que sus seres queridos encuentren consuelo en los recuerdos preciados", escribió @c_onovae.

Fuente: Tribuna del Yaqui