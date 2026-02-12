Hilary Duff en México 2027: Cuándo es el concierto, dónde y fecha de preventa de boletos

Ciudad de México.- Hilary Duff está de regreso y México ya forma parte del itinerario de su gira para el 2027. La cantante y actriz anunció que vuelve a la música con un nuevo disco titulado 'Luck… or something' y que ese lanzamiento estará acompañado por una gira mundial que recorrerá distintos países. Entre ellos, nuestro país figura como una de las escalas más esperadas por sus seguidores. La noticia estalló en las redes y emocionó a quienes crecieron con su voz.

El tour llevará por nombre The Lucky Me Tour y representa el retorno formal de Duff a los escenarios tras una etapa enfocada en otros proyectos profesionales. Ahora, con un nuevo material discográfico bajo el brazo, la intérprete se prepara para reencontrarse con fans que han seguido su evolución artística durante más de dos décadas. Para quienes no quieren quedarse sin lugar, aquí te contamos dónde y cuándo se presentará en México, así como las distintas etapas de venta de boletos y las condiciones anunciadas para su adquisición.

¿Quién es Hilary Duff?

Hilary Duff es una reconocida actriz, cantante y empresaria estadounidense, originaria de Houston, Texas. Que se convirtió en un ícono de la cultura pop tras protagonizar la exitosa serie de Disney Channel, Lizzie McGuire (2001-2004).

Lizzie McGuire (Serie de TV 2001–2004)

El éxito televisivo la llevó al cine con proyectos como 'La Nueva Cenicienta', ampliando su presencia en la cultura pop. Paralelamente, desarrolló una carrera musical que encontró eco internacional con discos como Metamorphosis, Hilary Duff y Most Wanted, trabajos que la posicionaron en listas y escenarios alrededor del mundo. Con el paso del tiempo, su propuesta sonora evolucionó. Duff exploró nuevas facetas profesionales, participó en distintas producciones audiovisuales y mantuvo una base sólida de seguidores. Ahora, con 'Luck… or something', abre un nuevo capítulo musical que servirá como eje de su próxima gira.

¿Dónde y cuándo vendrá Hilary Duff con su Lucky Me Tour a México?

La cantante llegará a México el próximo año como parte de su gira internacional. La cita será el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. La información fue dada a conocer por Ocesa, empresa encargada del espectáculo en nuestro país. El recinto capitalino será el punto de encuentro para escuchar tanto los temas que marcaron su trayectoria, como 'Yesterday' y 'Come Clean', como las canciones de su nueva etapa, entre ellas 'Roomates'.

¿Cuándo comienza la preventa para el concierto de Hilary Duff en México?

Los boletos se venderán a través de Ticketmaster en distintas etapas:

Preventa Banamex : 18 de febrero de 2026, a partir de las 11:00 horas.

: 18 de febrero de 2026, a partir de las 11:00 horas. Venta para fans (registro previo): 19 de febrero de 2026, desde las 10:00 horas.

Venta general: 20 de febrero de 2026, a las 11:00 horas.

Para acceder a la venta para fans, será necesario registrarse previamente en la plataforma habilitada antes de la fecha límite indicada por los organizadores. La preventa y venta general se realizarán en febrero a través de Ticketmaster.

¿Cuánto costarán los boletos?

Hasta ahora, los precios oficiales no han sido revelados y se darán a conocer una vez que inicie la primera etapa de venta.

El regreso musical de Hilary Duff con The Lucky Me Tour

La gira acompaña el lanzamiento de su próximo álbum Luck… or Something, que representa su regreso discográfico tras años enfocada en proyectos personales y familiares. El tour incluirá tanto nuevos temas como los éxitos que marcaron a toda una generación, en un espectáculo pensado para conectar con fans de distintas etapas de su carrera.

