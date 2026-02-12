"No es el mejor cantante": Yuri reacciona al show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Yuri, una vez más sorprendió a sus millones de fans, debido a que en una reciente entrevista con medios mexicanos, expresó su reacción más sincera ante el polémico show de medio tiempo del cantante puertorriqueño, Bad Bunny, durante el Super Bowl LX, destacando que en su opinión personal considera que "no es el mejor cantante", pero tiene lo suyo.

El pasado domingo 8 de febrero del 2026, en la final de la temporada 2025 - 2026 de la NFL, el reconocido cantante de reguetón fue el encargado de amenizar el medio tiempo del partido entre los Seattle Seahawks y los New Egland Patriots, el cual ha despertado mucha controversia, pues mientras que hay muchas celebridades, políticos y público en general, apoyándolo, hay muchos otros famosos que no piensan igual, como Donald Trump, que tachó este espectáculo como "el peor de la historia".

Por su parte, la intérprete de La Maldita Primavera, declaró que ella admira mucho el gran alcance que actualmente tiene el cantante, destacando que muchos intérpretes, incluida, quisieran tener ese alcance que Bad Bunny tiene, con el público y a nivel publicitario: "Tiene una buena mercadotecnia, una mercadotecnia especular la que tiene este hombre, todos la quisiéramos".

Bad Bunny naming dozens of countries in the Americas and then holding up a football that reads "together we are America"....such an iconic Super Bowl performance wow pic.twitter.com/zU3R8WBkNL — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 9, 2026

"Los tiempos cambian, la industria cambia, definitivamente, todo está cambiando, no sé si evolucionado, pero está cambiando, he visto que hay cosas fuertes para él".

"A lo mejor, no es un gran cantante, pero jala público, sus conciertos están llenos y eso es digno de admirar, que aproveche lo más que se pueda. Ya ganó un Grammy, todos queremos ganar un Grammy que, a lo mejor es justo o no, pues yo no soy juez, prefiero quedarme calladita; calladita, como dicen, a veces me veo más bonita".

Yuri asegura que el éxito de Bad Bunny no es casualidad, pues cree que el talento latino esta en su clímax y aunque no es fan de su música, lo felicita por sus logros. uD83EuDD29uD83DuDC40#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/Kh4s0onmWK — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui