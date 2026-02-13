BTS da su primera entrevista tras cuatro años separados y adelanta su esperado regreso: "La presión es enorme"

Seúl, Corea del Sur.- A casi un par de semanas de que BTS se nombra como uno de los regresos más esperados de la industria musical global, poco a poco se han ido revelando nuevos detalles sobre el comeback de BTS. El jueves, el grupo surcoreano dio un paso clave en ese camino al lanzar su primera entrevista oficial desde 2022, marcando así su reencuentro público tras cuatro años atravesados por cambios profundos, pausas obligatorias y procesos personales.

En un ambiente íntimo y reflexivo, los integrantes hablaron sobre la construcción de su nuevo sonido como banda, las expectativas que existen a nivel mundial por su regreso, la presión que conlleva ese lugar, el impacto de su paso por el servicio militar obligatorio y, sobre todo, la manera en que hoy miran su futuro juntos.

En la entrevista no solo se centra en sus propias voces. También incluye los testimonios de celebridades que han trabajado con BTS en distintas colaboraciones y que, con el tiempo, se han convertido en cercanas a la banda. Desde su perspectiva, destacan la disciplina del grupo, la unión entre los siete integrantes y ese amor genuino por la música que, incluso después de los años, sigue siendo el motor de su historia.

BTS después del ejército: Volver a convivir, volver a crear

Tras terminar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, durante 2025 los siete integrantes de BTS marcaron un nuevo punto de partida. Con todos los miembros oficialmente de regreso, la banda se trasladó a Los Ángeles, Estados Unidos, para comenzar la construcción de su esperado nuevo álbum, un proceso que marcaría el reencuentro creativo del grupo.

Durante esa etapa, BTS volvió, en muchos sentidos, a sus orígenes de 2010, cuando vivían juntos como aprendices. Así lo recordó RM, líder del grupo, en conversación con la revista GQ: "Trabajábamos seis días a la semana, como si fuéramos hombres de negocios", relató, dando cuenta del nivel de disciplina con el que enfrentaron esta nueva etapa.

Durante esos dos meses en Estados Unidos, el trabajo fue constante y enfocado en un solo objetivo, crear el mejor álbum posible. Fue en ese contexto donde RM confesó haber sentido que finalmente lo encontró. Este proyecto se convierte así en su quinto álbum de estudio y el primero en casi seis años. Titulado 'Arirang', el nombre rinde homenaje a uno de los himnos más reconocidos de Corea del Sur, una canción que simboliza la historia, el dolor y la resiliencia del país.

Tal como lo catalogó la revista, este retorno ya es considerado uno de los más esperados de la historia reciente de la música, llegando incluso a ser comparado con el regreso de Elvis Presley tras su servicio militar en 1960.

La presión del regreso: Expectativas, miedos y responsabilidad

Hablar del regreso de BTS también implica hablar de cifras que imponen. El grupo ha vendido más de 500 millones de discos y acumula más de 104 mil millones de reproducciones a nivel mundial. Son la primera banda coreana nominada a los premios Grammy y uno de los grupos más exitosos en ventas de la historia, sin distinción de género, país ni época.

Ese peso no es ajeno a sus integrantes. El pasado 6 de diciembre, RM realizó un video en vivo en Weverse, la plataforma oficial de la compañía, donde se sinceró con ARMY sobre el momento personal que atraviesa.

Fuente: Tribuna del Yaqui