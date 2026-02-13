Consuelo Duval destapa que un personaje "poderoso" mantiene en pausa el regreso de 'La Familia P. Luche'

Ciudad de México.- En una reciente entrevista, la popular actriz y comediante de Televisa Consuelo Duval compartió algunas de las razones por las que no ha salido a la luz nuevo material del exitoso show que encabezó hace varios años su compañero y amigo Eugenio Derbez: se trata de la serie televisiva La Familia P. Luche, que llegó a su fin hace 14 años, dejando a los espectadores con ganas de más episodios.

Sin embargo, en esta ocasión causaron especial inquietud algunas de sus declaraciones, comenzando porque en el programa de radio Todo para la mujer mencionó que, en efecto, el también actor de doblaje tiene como meta darle un buen cierre a este proyecto que capturó a muchos fans no solamente en la República Mexicana, sino que, debido a su amplia transmisión, llegó a varias partes de Latinoamérica.

"Estamos luchando por hacer la película de La Familia P. Luche, pero hay cosas que han trabado eso… personas importantes, muy importantes", señaló, destapando que hay alguien a quien no le parece que se trabaje nuevamente en el show. Es necesario destacar que la conductora no reveló nombres ni detalles que puedan dar con el o los responsables de que no avance el regreso de La Familia P. Luche.

Una de las series mexicanas más vistas

En redes sociales, varios usuarios se preocuparon y comenzaron a buscar posibles empresarios que pudieran estar detrás de todo esto. No obstante, otros tomaron con humor las palabras de Consuelo y le adjudicaron la responsabilidad a Don Camerino, el magnate de negocios dueño de media Ciudad Peluche, cuyo actor, Juan Verduzco, falleció el 4 de marzo de 2024 a los 80 añosn de edad.

#Tendencia | Cardi B podría enfrentarse a una sanción monetaria por ir contra el ICEuD83DuDE31uD83DuDCB8 pic.twitter.com/MfvG1Y2UkF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui