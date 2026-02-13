El 'Costeño' confirma que ganó caso contra su ex que le robó 250 mil pesos; esto dice del caso

Ciudad de México.- El reconocido actor y comediante mexicano, 'El Costeño', de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que se ha confirmado que ha ganado el caso en contra de su expareja, Karen Anabel, que le robó más de 250 mil pesos, cuando terminó con él de la noche a la mañana, y simplemente se llevó dinero y objetos de valor de su hogar, y esta fue su reacción al tema.

Como se sabe, hace varios meses, Javier Carranza, nombre real de El Costeño, reveló que la que era su prometida, se fue de su casa llevándose con ella 250 mil pesos de él, por lo cual la denunció a las autoridades. Desgraciadamente, el comediante declaró que tras intentos fallidos de llegar a un acuerdo sin un juicio, no se consiguió y se presentó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, revelando que ahora le piden una suma de 700 mil pesos para reparar el daño.

Ante esto, 'El Costeño' declaró que pese a amenazas y ataques en su contra, él decidió seguir y por ello es que en septiembre del 2025, ya había comenzado a recibir el pago por el daño, pero aún faltaba una resolución del juicio, de si se condenaría a prisión o no, a lo que el actor se negó: "Yo quería que se me resarciera el daño y no quedar como mentiroso, porque querían hacer las cosas de manera rara, querían que yo me desistiera en lo oscuro, que me dieran el dinero acá en lo privado, y yo les dije: "No".

Javier Carranza 'El Costeño' DENUNCIA am3n4z4s de MU3RT3 tras DEMANDAR a su expareja #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/5yleqcuojo — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) August 26, 2025

Pues ya me pagaron: dinero, objetos de valor (…) Perdió la dignidad, pero eso no se la robé yo. El juicio estuvo bien hecho de que sí me habían robado y pues ya me resarcieron mi daño

A perdonar, no le deseo nada malo y que le vaya bien. ¿Qué más le puedes desear a alguien que es rata? Que es traidora, ¿no? Alguien que no la quiere su familia, alguien que triangula a todas las parejas que ha tenido. O sea, no le puedes desear algo malo a una persona así

Fuente: Tribuna del Yaqui