Yuko Yamaguchi se retira tras 45 años al frente de Hello Kitty: ¿Qué pasará con el icónico personaje?

La diseñadora de Hello Kitty decidió retirarse después de 45 años estando al frente del personaje que caracteriza a Japón

La figura creativa detrás de Hello Kitty Foto: Internet

Ciudad de México.- Hace unos días anunció la reconocida diseñadora japonesa Yuko Yamaguchi que ya no se encargará del popular personaje de la adorable Hello Kitty, pues estaba al frente de esta labor desde 1980 y ahora decidió pasarle las riendas a un nuevo elemento que la compañía Sanrio nombró con el seudónimo Aya, misma que comenzará en el proyecto a finales de este 2026.

Es necesario destacar que Yuko tenía 46 años al frente de la dirección creativa de esta niña con apariencia de gatita que, con el paso del tiempo, se volvió un ícono de la cultura asiática. De hecho, como sabrán los fanáticos, Yamaguchi no es la creadora de Hello Kitty; quien inició con algo que se volvería un fenómeno fue Yuko Shimizu en 1974, pero para 1980 ya estaba Yuko Yamaguchi, quien es la tercera diseñadora oficial.

A partir de que ella tomó el liderazgo, el personaje comenzó a ilustrarse en diversos accesorios y, evidentemente, también en eventos, convirtiéndose en uno de los más solicitados a nivel internacional. Cabe destacar que ella no dejará la compañía; en su lugar brindará apoyo: "Agradecemos a Yamaguchi sus muchos años de arduo trabajo, ella continuará como asesora", señaló Sanrio.

Un poco sobre Yuko Yamaguchi

De acuerdo con información en línea, nació el 24 de octubre de 1955 en Kochi, Japón; estudió Diseño Industrial en la Universidad de Arte y Diseño de Joshibi para después entrar a la empresa de la que todavía forma parte en 1978. Entre las demás creaciones que le debe la marca global se encuentran la línea de juguetes Jewelpet en 2008, junto a Sega Toys, y también es la mente maestra de la mascota oficial de TV Asahi, llamada Go-Chan.

Comunicado

"Yuko Yamaguchi ha escuchado las voces de los fans a través de sesiones de autógrafos que ella misma concibió; también ha colaborado activamente con artistas y diseñadores tanto en Japón como en el extranjero, ayudando a que Hello Kitty se convirtiera en un personaje querido por todos", escribió Sanrio en un comunicado de prensa. Ahora te toca a ti, ¿sabías de la existencia de Yuko Yamaguchi?

