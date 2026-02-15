Luto en el reality de TV Azteca: Fallece Leo Rosas, finalista de 'La Voz México' y pupilo de Yahir

Ciudad de México.- Este domingo 15 de febrero de 2026 se reportó la muerte del cantante boliviano Leo Rosas, quien se volvió especialmente famoso en México a raíz de su participación en La Voz México, donde formó parte del equipo de Yahir. De hecho, en este mismo programa consiguió gran reconocimiento por su talento musical y su disposición para seguir aprendiendo dentro de esta área artística.

Una de las figuras del espectáculo que ya se pronunció fue el cantautor sonorense Yahir, quien utilizó su cuenta de Instagram para enviar las condolencias a los familiares del joven intérprete: "No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a todo Bolivia. Qué triste noticia… talentoso y tremenda persona mi Leo. Descanse en paz", escribió el originario de Hermosillo.

¿Qué le pasó?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce el motivo de su fallecimiento; sin embargo, según medios locales, la familia del occiso pidió respeto durante su duelo. Precisamente, algunos fans se mostraron alarmados, ya que el cantante, quien obtuvo el segundo lugar en el show televisivo antes mencionado, hace unas horas publicó una historia en la que celebraba el 14 de febrero.

Última historia de Instagram

¿Quién era Leo Rosas?

Leo Rosas nació en Santa Cruz de la Sierra. Como dato curioso, cuando audicionó en el programa producido por TV Azteca, los cuatro coaches, Belinda, Ricardo Montaner, Lupillo Rivera y Yahir, se dieron la vuelta. Una vez que eligió integrarse al equipo del exintegrante del reality show La Academia, a pesar de no ganar el concurso, se volvió cercano al hermosillense y en varias ocasiones cantaron juntos en presentaciones.

Despedida de Yahir

Tiempo atrás sufrió dolorosa pérdida

En 2023 falleció su esposa a causa de una larga enfermedad. No obstante, sobre este hecho tampoco se tienen mayores detalles, aunque varios internautas empatizaron con el dolor que seguramente le provocó la muerte de su compañera de vida. En TRIBUNA estaremos al pendiente de que surjan nuevos pormenores sobre esta lamentable pérdida en la industria de la música.

