Actor de 'The Big Bang Theory' ayuda a personas con gastos médicos mediante donaciones anónimas

Los Ángeles, Estados Unidos.- A pesar de que la entrevista para The Paper donde el actor Kunal Nayyar, mejor conocido por darle vida al muy tímido, aunque gracioso Raj Koothrappali en las 12 temporadas de The Big Bang Theory, tuvo lugar hace algún tiempo, reveló un hábito bastante conmovedor y, sobre todo, humano: confesó que utiliza sus ingresos para ayudar a cambiar la realidad de otras personas.

Cabe destacar que, según medios estadounidenses, en la serie de comedia donde actuó junto a estrellas como Johnny Galeck, Jim Parsons y Kaley Cuoco, debido a lo extensa que fue su participación, Nayyar logró no solamente estar en el top de los mejores actores de televisión de Forbes en 2015 y 2018, sino que también obtuvo ingresos de 20 millones y 23,5 millones de dólares, respectivamente, recibiendo aproximadamente 1 millón de dólares por episodio.

¿Qué hace para ayudar a los demás?

"El dinero me ha dado mayor libertad y el mayor regalo es la capacidad de devolver algo, de cambiar la vida de las personas", explicó, para después contar que suele financiar becas universitarias para estudiantes que enfrentan dificultades. Además, junto a su esposa, Neha Kapur, quien también es amante de los animales, buscan la manera de aportar a organizaciones benéficas dedicadas a su cuidado.

'The Big Bang Theory'

Lo que más impresionó al público

De todo lo que dijo, llamó especialmente la atención que, entre sus actividades favoritas, esté entrar por las noches a GoFundMe para pagar cuentas médicas sin revelar su identidad: "Pero lo que realmente me gusta es entrar en GoFundMe por la noche y pagar las facturas médicas de familias al azar", confesó, agregando que incluso se puso un apodo por esta labor: "¡Eso es mi cosa de vigilante enmascarado!".

Asimismo, dejó en claro que, más allá del dinero, es necesario empezar por cambiar nuestra actitud, siendo más amables con el prójimo y sin centrarse únicamente en lo que creemos necesitar para estar mejor. "Nadie va a venir a cambiar el mundo por ti", afirmó. "Tienes que hacerlo tú mismo", puntualizó el hombre que, a inicios de su carrera, fue invitado en la serie Navy NCIS: Naval Criminal Investigative Service.

Fuente: Tribuna del Yaqui