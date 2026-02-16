Gobierno de Veracruz elimina VIDEOS del show de Yeri Mua en Carnaval por fumar en el escenario

Heroica Veracruz, Veracruz.- La reconocida influencer y cantante mexicana, Yeri Mua, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a que se vio censurada por el Gobierno de Veracruz, debido a que estos decidieron eliminar los videos de su show durante el Carnaval de Veracruz que se realizó el fin de semana, después de recibir una serie de críticas por los seguidores al verla fumar sobre el escenario.

La intérprete de Croquetita y Papi, desde el pasado fin de semana se encuentra dando de que hablar, debido a que en su paso por su natal Veracruz, la cantante primero denunció que por un conductor que decidió no pagar caseta, se activó el sistema antievasión de peaje, lo que ocasionó que este le ponchara sus llantas, asegurando que aunque a ella le tocó la mala suerte, fue otro conductor el que lo evadió.

Y ahora, este lunes 16 de febrero, otro escándalo envuelve a Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua, debido a que se ha viralizado en redes sociales el momento en el que detiene su participación en medio de Carnaval, para encender un cigarro de marihuana, pidiéndole a los elementos de la Marina que se lo permitan: "Le voy a pedir un favor a la Marina de Veracruz. Con todo respeto, déjennos fumar".

Ante esto, como la cantante sí comenzó a fumar sobre el escenario con ayuda de sus bailarines, en redes sociales, comenzaron a criticar severamente sus acciones, por lo que el Gobierno, a pocas horas de haber compartido este video en sus redes sociales, decidieron eliminarlo para evitar que el público los siguiera atacando, generando aún más revuelo en redes sociales, donde el público pidió que se comience a respetarlos y no se promueva este tipo de situaciones.

Cabe mencionar que hasta el momento, Yeri no se ha pronunciado con respecto a esta intensa polémica en redes sociales, pero se espera que pronto la creadora de contenido alce la voz como suele hacerlo en sus respectivas cuentas, cuando se encuentra involucrada en este tipo de situaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui