(VIDEO) Verónica, hermana de Karol G, denuncia manipulación de su ex y teme perder a su hija

Ciudad de México.- Verónica Giraldo, hermana de Karol G, decidió romper el silencio con un testimonio público sobre la difícil situación que atraviesa tras su separación del padre de su hija, Jaime Llano. En el video que compartió en redes sociales, comienza a llorar, pues tiene un gran temor de perder a su pequeña debido al proceso legal de custodia. A continuación, se presentan todos los detalles.

Asimismo, enfatizó que su ahora expareja usa como arma en su contra la salud mental de la niña con el objetivo de perjudicarla frente a sus padres. En una parte del relato, pronunció una frase desgarradora: "Ya no me importa qué pase con mi vida, porque me quitaron el sentido de vivir", pues realmente teme que él gane debido a una maniobra judicial que estaría implementando: "Lo mismo hizo con su exmujer; ella lo llevó a comisaría, justamente lo que él va a hacer conmigo lo hizo la exmujer de él".

Otro de los temores que la invaden es que no se siente capaz de explicarle a la niña todo lo que está ocurriendo. No obstante, comentó que, a pesar de sus errores como madre, confía en que algún día su hija comprenderá todo el amor que le tiene. El momento más emotivo de la transmisión en vivo de Verónica llegó cuando habló de cómo la persona que un día dijo amarla empezó a construir a su alrededor una imagen negativa.

"Él es una persona que le gusta borrar todo lo que es él y solamente demostrar la porquería que somos nosotras las mujeres", aseveró, contando cómo el hombre la hacía pasar por malos momentos desde que tenía cinco meses de embarazo. Asimismo, señaló que la mejor amiga de Llano también la ha atacado en varias ocasiones, llegando incluso a poner en riesgo la custodia de su hija.

Por su parte, Verónica se mostró decepcionada de la familia de su expareja, ya que ella los ayudó económicamente y, actualmente, le generan sufrimiento. Es necesario destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la compositora colombiana no se ha pronunciado sobre el asunto. "Yo ya lo perdí todo en esta vida. Perdí familia, perdí mi vida. Pero sigo confiando en que hay un Dios y que ese Dios va a permitir que la verdad salga a la luz y que pase algo positivo sobre mi vida. Perdón por esto, niños", puntualizó la joven madre.

