El salto de Bad Bunny al cine llega con 'Porto Rico', dirigida por Residente y producida por Iñárritu

Ciudad de México.- Los éxitos en la vida profesional del cantante puertorriqueño Bad Bunny siguen sumándose y, en esta ocasión, tras dejar atrás el Super Bowl LX, retomará su rol de actor protagonizando la próxima película Porto Rico, misma que dirigirá su paisano Residente. De hecho, la productora 1868 Studios ya lanzó un comunicado al respecto. A continuación, te contaremos todos los detalles.

De acuerdo con información extraoficial, el filme se centrará en los orígenes de Puerto Rico y el guion está a cargo del hermanastro de Eduardo Cabra, Visitante, junto a Alexander Dinelaris, quien, cabe destacar, trabajó en The Revenant y Birdman. Además, el reparto se integra por Javier Bardem, quien ha actuado en obras como Biutiful, la exitosa saga Dune y compartido escena con Viggo Mortensen.

Residente se mostró muy emocionado y compartió una publicación en su Instagram asegurando que lleva toda su vida esperando este momento y que, en realidad, la historia nació desde tiempo atrás, cuando pasaba por altibajos en su carrera musical. Incluso agradeció la oportunidad de trabajar con estrellas mundiales como Viggo Mortensen, Javier Bardem, Edward Norton y el hombre que encabezó la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

"A Benito por lanzarse conmigo a hacer su primer rol protagónico, porque como le conté a él: 'yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero'", aseveró el famoso, quien ha obtenido un total de treinta y un Premios Grammy Latinos, mientras que en 2023 la revista Billboard lo colocó en el primer lugar de su lista de los 50 mejores raperos de la historia de la música latina.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Bad Bunny no se ha pronunciado sobre el tema, pero aquí en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización. Por lo pronto, se sabe que la cinta también contará con la participación del director de cine mexicano ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, quien se desempeñará como productor ejecutivo. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas de esta nueva película?

Fuente: Tribuna del Yaqui