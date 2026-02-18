¿Está grave? Conductor de 'Sale el Sol' sufre accidente de auto; esto se sabe de su estado de salud

Ciudad de México.- El querido conductor de Sale el Sol y actor de melodramas, Mauricio Mancera, desgraciadamente empleó sus redes sociales, debido a que sufrió un accidente de auto en las calles de la Ciudad de México, y ya se sabe cuál es su estado de salud, después de esta situación, ¿acaso está grave?

La madrugada de este miércoles 18 de febrero, el reconocido actor de series como Mi Querida Herencia, a través de sus redes sociales, le confesó a sus fans que hacía poco que había tenido un accidente en su auto, debido a que le chocó a otro conductor mientras que circulaba por las calles de la Ciudad de México. Ante la preocupación de fans, dejó en claro que todo estaba en orden y no había pasado nada grave, y estaba bien.

Pero, Mauricio no solamente denunció su accidente, sino que aprovechó para a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, revelar que su seguro contratado no era lo que esperaba, debido a que ya tenía más de una hora esperando a que llegaran para comenzar a solucionar la situación: "Acabo de chocar, afortunadamente todos estamos bien, la lección aprendida es que @MAPFRE_MX no contesta y se tarda 1 hr en llegar sin tráfico y en día de doble no circula. Para que tomen su precauciones".

Para que tomen su precauciones — MAURICIO MANCERA (@MAU_MANCERA) February 18, 2026

De la misma manera, el expresentador de Venga la Alegría, destacó que el asesor del seguro no le responde las llamadas, señalando que se siente afortunado de haber estado bien de salud y que no sea una situación de vida o de muerte, porque si no, era posible que no saliera: "Llevo 30 minutos esperando que me contesten en un accidente, qué bueno que no necesito una ambulancia porque aquí me muero".

Ante la duda de si asistiría o no sí, a la emisión de Sale el sol de este miércoles 18 de febrero del 2026, justo en el inicio de la transmisión, se presentó mostrándose en perfecto estado y con su usual sentido del humor, aunque no dijo nada sobre el choque que sufrió, sin embargo, se espera que pronto hable al respecto de como se solucionó y si la asegurada finalmente logró solucionar la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui