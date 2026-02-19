Príncipe William y Kate Middleton aislarían a Beatriz y Eugenia, hijas de Andrew Mountbatten-Windsor

Londres, Inglaterra.- Todo parece indicar que las tensiones se han elevado en la Realeza británica, debido a que se dice que el Príncipe William y Kate Middleton, estarían tomando una distancia muy marcada y están aislando de la familia a sus primas, la Princesa Beatrice y la Princesa Eugenia de York, las hijas de Andrew Mountbatte-Windsor, ante el escándalo en el que se encuentra en el caso de Jeffrey Epstein.

Desgraciadamente al antiguo duque de York sigue dando mucho de que hablar por sus vínculos con la red de tráfico del fallecido financiero y empresario estadounidense, ya que la mañana de este jueves 19 de febrero fue arrestado en su nueva residencia, al ser acusado de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, y filtrar presuntos documentos confidenciales de la Corona británica a su amigo.

Al parecer, esta situación no solo hizo que el Rey Carlos III destituyera a su hermano menor de sus funciones y le retirara todos sus títulos nobiliarios, como el de príncipe, ducados e incluso los honores militares, sino que sus hijas al lado de Sarah Ferguson, sean desplazadas del núcleo familiar, al menos por parte de William y su esposa, que ya habrían tomado una distancia privada demasiado evidente.

Según fuentes del Palacio de Buckingham, desde hace un tiempo que los ahora Príncipes de Gales han estado bastante distantes con sus primas, y pese a la cercana relación que parecían mantener, ahora estarían repudiándolas con una ley de hielo, destacando que de manera pública no ha habido un desplante evidente o alguna señal de que no las quieren cerca, pero que en privado hay muchas tensiones que prueban lo contrario.

William y Kate junto a Eugenia y Beatrice. Internet

Las fuentes declaran que el hijo mayor de la Princesa Diana podría estar manifestando un rechazo de sus primas que ya sentía desde hace años, ya que aseguraron que siempre ha sido de conocimiento que William no tenía una buena relación con su tío Andrés: "Todos conocen los sentimientos de William hacia su tío. Nunca ha tenido una relación cercana con él". Ahora, con el tema de Epstein estos malos sentimientos crecerían.

Aunque Eugenia y Beatrice no tienen nada que ver con el empresario estadounidense, se cree que los futuros reyes del Reino Unido tomarían medidas similares a de Carlos III con Andrés con respecto a su puesto en la Realeza. Cabe mencionar que desde hace varios años se ha dicho que Beatrice y William estaban enemistados porque la Princesa de York mostró su apoyo al Príncipe Harry tras su salida de la Corona y lo ha ido a visitar a Estados Unidos.

Kate y William con Andrés. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui