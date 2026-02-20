La batalla legal de Min Hee-jin contra HYBE termina a su favor: ¿Qué papel jugó BTS en el caso?

Corea del Sur.- Hace unos días, después de tanta espera, el Tribunal del Distrito Central de Seúl confirmó que Min Hee-jin, exdirectora ejecutiva de ADOR, obtuvo la victoria legal frente a HYBE, la famosa compañía surcoreana de entretenimiento que está a cargo de grupos masculinos muy populares en varias partes del mundo, incluido BTS, integrado por sus siete miembros: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

¿Cómo comenzó este problema legal?

Un poco de contexto: todo inició en julio de 2024, cuando la compañía anunció oficialmente la terminación del Acuerdo de Accionistas (Shareholders’ Agreement, SHA) con Min Hee-jin. El argumento fue que la empresaria incurrió en un "incumplimiento grave de contrato" al intentar independizar a ADOR, subsidiaria creada para gestionar a NewJeans, lo que supuestamente provocó graves consecuencias, por lo que fue retirada de su cargo.

El asunto se complicó porque, al ingresar al acuerdo, Min Hee-jin contaba con una cláusula que le daba derecho a vender acciones a un precio preacordado cuando se cumplieran ciertas condiciones específicas. Una vez que dejó su puesto, el equipo legal de Min le recordó este derecho, y al negarse HYBE a cumplirlo, el caso llegó a juicio. Tras un largo proceso, la matriz de Big Hit Music deberá comprar el 18 por ciento de las acciones de Min en ADOR por aproximadamente 18 millones de dólares.

Agrupación

¿Perdieron a uno de sus grupos más exitosos?

Varios medios coreanos han resaltado que esta derrota legal afectó la imagen pública de HYBE, algo de suma importancia en su país. Lo que más alarma es el destino de NewJeans: aunque existe una alta posibilidad de que Min Hee-jin reclute nuevamente a las integrantes del grupo, también podría suceder que HYBE apele la decisión, ya que perder a la agrupación sería algo que intentarán evitar a toda costa.

¿Qué tiene que ver un miembro de BTS?

Kim Tae-hyung, mejor conocido como V, miembro de BTS, sostuvo una conversación por KakaoTalk con Min Hee-jin que fue utilizada como prueba en el caso. En el intercambio de mensajes se trataron acusaciones de plagio que circulaban en la industria, con énfasis en NewJeans. V escribió: "Sí… lo sé, verdad. Yo también lo miré y pensé: 'Ah, esto es similar…'". Posteriormente, el joven recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar: "No tengo absolutamente ninguna intención de tomar partido".

