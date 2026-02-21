Luto: Mara Patricia Castañeda despide a su hermano Juan Francisco Castañeda con emotivo mensaje

Ciudad de México. - La periodista Mara Patricia Castañeda está viviendo uno de los momentos más dolorosos para cualquier persona que pierde a un ser querido, pues el pasado viernes 20 de febrero de 2026 ella misma confirmó que su hermano, el también comunicador Juan Francisco Castañeda, había fallecido, dejando atrás a sus dos hijos. A continuación, te contamos un poco sobre este hombre con amplia trayectoria en los medios.

En la esquela que compartió la exesposa de Vicente Fernández Jr. escribió emotivas palabras, dejando en claro que jamás lo olvidará: "Hoy nos despedimos de ti, hermano querido. Gracias por tanto amor, por tu guía y por estar siempre a nuestro lado. Te vamos a extrañar todos los días de nuestras vidas. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones. Descansa en paz", finalizó.

Es necesario especificar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el motivo de su deceso, además de que tampoco se tienen indicios de que estuviera enfermo. Lo que sí es cierto es que varias personalidades se unieron al dolor de Mara Patricia, empezando por Martha Debayle, cantantes como Mane de la Parra, actrices de Televisa como Eugenia Cauduro y hasta Jorge Ugalde.

Compartió Mara Patricia

Un poco de su legado en el periodismo

Según información de TV Notas, Juan Francisco se involucró en diferentes áreas, ya que en algún momento se desempeñó como coordinador, productor y también como director editorial. De hecho, se le recuerda por haber colaborado con Jacobo Zabludovsky en un noticiero radiofónico que con el paso del tiempo se volvió muy popular. En fechas recientes decidió incursionar en el contenido digital, el cual actualmente es muy demandado.

Televisa Espectáculos también le dedicó una despedida y envió un mensaje de cariño a una de sus integrantes, Mara Patricia Castañeda: "Nos unimos a la tristeza de la Familia Castañeda Millán por el sensible fallecimiento de Juan Francisco, querido a nivel personal; admirado y respetado a nivel profesional… Todo nuestro amor a Mara, Mirna, a toda su Familia y Amigos… Nuestro cariño y oraciones en este momento. QEPD".

Fuente: Tribuna del Yaqui