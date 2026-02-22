Premios BAFTA 2026: Qué pasó en la gala, quién ganó y los momentos que dieron de qué hablar

Londres, Inglaterra.- Este domingo 22 de febrero de 2026 se celebra la 79.ª edición de los premios BAFTA, por lo que aquí en TRIBUNA te tenemos todo lo que sucedió en este evento de la Academia Británica de Cine y Televisión, que se realizó en el Royal Festival Hall de Londres. A continuación, todo lo más relevante de esta reunión de grandes artistas pertenecientes a Hollywood.

Una de las sorpresas fue la presencia del príncipe Guillermo y la princesa Kate de Gales, ya que cabe recordar que el sucesor del rey Carlos III funge desde 2010 como presidente de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), impulsando con esto becas como las Prince William Scholarships in Film, Television and Games, diseñadas para facilitar el acceso de jóvenes creativos al sector audiovisual.

Otro de los detalles que llamó especialmente la atención fue que Paul Mescal y Gracie Abrams confirmaron su relación durante la alfombra roja, pues el joven irlandés fue nominado a Mejor Actor por Hamnet. Esta pareja ha dado de qué hablar desde 2024; además, recientemente se les vio en la premiere de Man on the Run, y ahora, con total tranquilidad, las dos celebridades posaron para las cámaras.

Uno de los momentos de la noche

Timothée Chalamet no ganó nada

Un tema que ha sido recurrente es Marty Supreme, filme protagonizado por Timothée Chalamet, pues varios creían que el actor ganaría un Oscar. Sin embargo, con los resultados de los BAFTA, la película rompió un récord, pero de forma negativa, porque no consiguió ninguna estatuilla a pesar de estar nominada en 11 categorías. Evidentemente, esto sorprendió a miembros de la audiencia.

La edición 2026 tuvo un invitado especial: Paddington Bear, un oso que generó nostalgia. Cabe señalar que fue creado por el escritor británico Michael Bond en 1958, y actualmente es un ícono de la cultura popular que ha protagonizado varios proyectos y cuya popularidad se ha extendido a diferentes partes del mundo. Ahora te toca a ti: ¿conocías a este personaje de la cultura popular?

Actriz de reparto

Wunmi Mosaku, Sinners (ganadora)

Odessa A'zion, Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor, One Battle After Another

Emily Watson, Hamnet

Actor de reparto

Sean Penn, One Battle After Another (ganador)

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Peter Mullan, I Swear

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Guion original

Sinners (ganadora)

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Cinematografía

One Battle After Another (ganadora)

Frankenstein

Marty Supreme

Sinners

Train Dreams

Película no inglesa

Sentimental Value (ganadora)

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sirat

The Voice of Hind Rajab.

