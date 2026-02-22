Premios BAFTA 2026: Qué pasó en la gala, quién ganó y los momentos que dieron de qué hablar

Londres, Inglaterra.- Este domingo 22 de febrero de 2026 se celebra la 79.ª edición de los premios BAFTA, por lo que aquí en TRIBUNA te tenemos todo lo que sucedió en este evento de la Academia Británica de Cine y Televisión, que se realizó en el Royal Festival Hall de Londres. A continuación, todo lo más relevante de esta reunión de grandes artistas pertenecientes a Hollywood.
Una de las sorpresas fue la presencia del príncipe Guillermo y la princesa Kate de Gales, ya que cabe recordar que el sucesor del rey Carlos III funge desde 2010 como presidente de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), impulsando con esto becas como las Prince William Scholarships in Film, Television and Games, diseñadas para facilitar el acceso de jóvenes creativos al sector audiovisual.
Otro de los detalles que llamó especialmente la atención fue que Paul Mescal y Gracie Abrams confirmaron su relación durante la alfombra roja, pues el joven irlandés fue nominado a Mejor Actor por Hamnet. Esta pareja ha dado de qué hablar desde 2024; además, recientemente se les vio en la premiere de Man on the Run, y ahora, con total tranquilidad, las dos celebridades posaron para las cámaras.
Timothée Chalamet no ganó nada
Un tema que ha sido recurrente es Marty Supreme, filme protagonizado por Timothée Chalamet, pues varios creían que el actor ganaría un Oscar. Sin embargo, con los resultados de los BAFTA, la película rompió un récord, pero de forma negativa, porque no consiguió ninguna estatuilla a pesar de estar nominada en 11 categorías. Evidentemente, esto sorprendió a miembros de la audiencia.
La edición 2026 tuvo un invitado especial: Paddington Bear, un oso que generó nostalgia. Cabe señalar que fue creado por el escritor británico Michael Bond en 1958, y actualmente es un ícono de la cultura popular que ha protagonizado varios proyectos y cuya popularidad se ha extendido a diferentes partes del mundo. Ahora te toca a ti: ¿conocías a este personaje de la cultura popular?
Actriz de reparto
- Wunmi Mosaku, Sinners (ganadora)
- Odessa A'zion, Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor, One Battle After Another
- Emily Watson, Hamnet
Actor de reparto
- Sean Penn, One Battle After Another (ganador)
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Peter Mullan, I Swear
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Guion original
- Sinners (ganadora)
- I Swear
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- Sentimental Value
Cinematografía
- One Battle After Another (ganadora)
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Sinners
- Train Dreams
Película no inglesa
- Sentimental Value (ganadora)
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab.
