Emma Coronel prepara serie de 'El Chapo' Guzmán con Rafael Amaya como protagonista y productor

Ciudad de México. - El proyecto que está desarrollando Emma Coronel, pareja del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, en el que pretende contar su versión de los hechos, podría ser protagonizado por el actor mexicano Rafael Amaya, reconocido por su papel en El Señor de los Cielos. Además, el artista también estaría involucrado como productor ejecutivo.

Precisamente, hace un par de horas se pronunció sobre el asunto el actor, quien escribió en su Instagram: "Es un honor trabajar con Emma Coronel y Maritza en este increíble proyecto. Seguimos construyendo a través de la pasión, la disciplina y el arte", seguido de un "¡Trabajo en equipo!! ¡Siéntete bendecido! ¡Vamos!", a lo que la exreina de belleza estadounidense respondió: "El honor es mío".

¿Qué se sabe de este proyecto?

Al parecer, el objetivo de esta serie será, a diferencia de otras semejantes, incluir testimonios y detalles supervisados directamente por Coronel. Asimismo, varias historias han mostrado interés en que salga a la luz porque la propia pareja de El Chapo ha declarado que busca mostrar facetas poco conocidas de uno de los capos mexicanos más peligrosos e incluir el punto de vista de las personas cercanas a él.

Emma Coronel

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que las grabaciones comenzarán en los próximos meses en locaciones de México y Estados Unidos. Sin embargo, planean implementar métodos de confidencialidad para que ninguna información se filtre. En nuestro medio de comunicación le daremos puntual seguimiento a este tema para que en el futuro tengas todos los detalles.

Cabe señalar que no es la primera vez que Amaya lidera un trabajo semejante, ya que durante once años interpretó a Aurelio Casillas, papel que abandonó según People para explorar otras áreas. Volviendo a la historia de Joaquín Guzmán, como dato adicional, se comenzará con la etapa en la que el criminal conoció a Emma durante una fiesta en Canelas, Durango, con quien tenía 32 años de diferencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui