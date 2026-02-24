Frida Sofía retira la demanda de abuso sexual contra Enrique Guzmán; así reacciona el actor de Televisa

Ciudad de México.- Después de casi siete años entre dimes y diretes, la joven artista mexicana, Frida Sofía, al parecer está lista para dejar de pelear con su familia materna y buscar su paz, pues se ha dicho que retiró la demanda de abuso sexual que interpuso en contra de su propio abuelo, el actor de Televisa y cantante de rock, Enrique Guzmán, quien en una entrevista ha reaccionado a la noticia.

Como se sabe, después de su pelea pública con Alejandra Guzmán, acusándola de haberle robado a su novio, el polémico modelo, Christian Estrada, Frida señaló que al lado de su madre vivió un infierno de abandono emocional, de drogas y alcoholismo, en el que sufrió de tocamientos inapropiados por parte de su propio abuelo, por lo que interpuso una demanda por corrupción de menores, y abuso sexual en contra de la leyenda del rock. Pero ahora, tras casi siete años de todo este escándalo, se confirmó que decidió frenar esta demanda y no continuar con el juicio.

Aunque no se han dado las razones reales del porqué la exparticipante de Mira Quién Baila, decidió no seguir adelante con la demanda, Enrique en entrevista con TV Azteca, dejó en claro que lo obvio era que no siguiera adelante porque no existió tal abuso, destacando que él era inocente de todo, como siempre lo dijo: "¿Qué cargos podría haber metido, si no me conoce?. Es muy difícil que haya una demanda en contra de algo que no existe".

¡Alejandra Guzmán visitó a su PAPÁ Enrique Guzmán por su cumpleaños! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/79oxNigWDv — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 5, 2026

Tras esto, se le cuestionó sobre el hecho de que Apolo Laguna, oficialmente se le ha retirado el apellido Guzmán, Enrique destacó que no sabe del tema, por lo que no puede hablar, afirmando que desde que todo esto se destapó, no ha visto al menor ni tampoco a su madre, Mayela Laguna: "No tengo ni la menor idea de lo que me estás hablando, no tengo idea, no he visto ni a la señora, ni al niño desgraciadamente, no sé, no sé del tema".

Finalmente, sobre qué es lo que está pasando su hijo, Luis Enrique Guzmán con este tema, el intérprete de temas como La Plaga, mencionó que no sabía nada de lo que sucedía, y que no podía hablar de lo que su hijo siente, cuando en realidad no sabe del tema y tampoco es que él sepa qué piensa el menor de sus pequeños al lado de Silvia Pinal: "No sé, no sé, ¿cómo te puedo opinar de lo que piensa él?".

Enrique Guzmán reacciona ante la decisión de Frida Sofía de frenar la demanda en su contra, donde también se le cuestionó sobre el cambio de apellido del pequeño Apolo. uD83DuDC40uD83DuDCA5#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

.uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVOhttp://bit.ly/VivoVLA pic.twitter.com/oUiEWcoJH1 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui