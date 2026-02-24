Hija de Martin Short, Katherine, fallece a los 42 años en su residencia de Hollywood Hills

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este martes 24 de febrero de 2026 se dio a conocer que la hija del actor y comediante Martin Short, Katherine Short, perdió la vida el lunes 23 de febrero a los 42 años en su residencia de Hollywood Hills. Fue encontrada por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y servicios de emergencia, quienes presumen que murió por una herida de bala autoinfligida.

El primer medio estadounidense en reportar el hecho fue TMZ, y según People, se cree que probablemente se trató de un suicidio. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las investigaciones continúan en proceso. Es importante destacar que las autoridades acudieron al domicilio tras recibir una llamada de emergencia a las 6:41 p.m. hora local, alertando sobre una mujer de aproximadamente 41 años.

En cuanto a la familia, pidieron respeto durante su duelo y optaron por guardar silencio, limitándose a unas breves palabras para aclarar la situación y expresar su cariño hacia Katherine: "Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo".

Katherine Short

¿Cómo llegó Katherine a la vida del actor?

Katherine fue adoptada por el exitoso actor y su difunta esposa Nancy Dolman, quien falleció de cáncer ovárico en 2010. No era la única hija adoptiva, pues también estaban Oliver Patrick, de 39 años, y Henry Hayter, de 36. Entre sus labores profesionales, Katherine colaboraba como trabajadora social clínica autorizada, a tiempo parcial en la clínica Amae Health y en la organización sin fines de lucro Bring Change to Mind.

Además, estudió psicología y estudios de género y sexualidad en la Universidad de Nueva York, graduándose en 2006, y posteriormente obtuvo su maestría en trabajo social en la Universidad del Sur de California en 2010. Gran parte de su vida prefirió mantenerse alejada de los medios, por lo que solo en contadas ocasiones fue captada en eventos donde se encontraba su padre, como en la fiesta de los Premios Oscar organizada por Vanity Fair en 2011.

