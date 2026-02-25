Omar Chaparro deja la comedia y da un salto a la acción: 'Venganza' llega a las salas de cines

Ciudad de México.- Omar Chaparro toma un nuevo reto en su carrera como actor, deja la comedia y se pone las botas, los chalecos antibalas y las armas, para protagonizar 'Venganza' la cual es considerada la cinta de acción más cara en la historia del país.

Este filme llega a las salas de cine el 26 de febrero bajo la producción de Amazon MGM Studios y Cinépolis Distribución. Su estreno marca un momento decisivo para la industria cinematográfica del país, al unir la fuerza de un estudio internacional con la experiencia de uno de los principales distribuidores de la región.

Dirigida por Rodrigo Valdés y encabezada por Omar Chaparro, Alejandro Speitzer y Paola Núñez, el largometraje combina grandes valores de producción y emocionantes secuencias de acción coreografiadas por el legendario Diyan Hristov, quien es reconocido por su trabajo en títulos como 'John Wick 2', 'Calabozos y dragones', entre más producciones más.

Omar asuma un nuevo reto como actor

Dejar huella

Con esta nueva cinta, Rodrigo Valdés, el propio, quien fue la mente maestra de la obra, espera cambiar la narrativa del cine azteca, históricamente dominada por comedias románticas. "Espero que esta sea la primera de muchas películas de acción hechas en México. Sé que el público las quiere ver, y mi deseo es que responda con entusiasmo. México ama el cine de acción, tenemos una voz propia y un país lleno de historias complejas. Mi sueño es que a partir de ahora podamos ver muchas más, de manera constante, avanzando como la gran industria que somos hacia nuevas fronteras. Confío en que Venganza abra esa puerta".

Por otra parte, los actores principales entrenaron durante seis semanas sin descanso, aprendiendo coreografías con cientos de movimientos por escena, ejecutados con máxima precisión. Como parte de este trabajo, igualmente entrenaron con exmiembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Al final, 'Venganza' es una cinta de acción explosiva sobre las pérdidas que marcan al ser humano y los costos que tiene dicha palabra. El dolor enciende la guerra personal de un hombre. Hacer justicia y cobrar una venganza. "También quise retratar un México que vive dentro de nosotros, no solo el que vemos todos los días en las noticias. Un México hecho de recuerdos, identidad y sensibilidad colectiva. De arte, arquitectura, colores, comida y humor. La violencia forma parte de ese paisaje, pero desde el inicio me interesó explorar desde un lugar más cinematográfico y emocional", afirmó Rodrigo Valdés.

Sinopsis

Carlos Estrada, héroe militar, sobrevive a un ataque en el que asesinan a su esposa y lo dejan al borde de la muerte. Su amigo y mano derecha, Miguel Díaz, lo esconde en un pueblo remoto, donde Carlos permanece oculto durante meses… hasta que gana la lotería. Con su nueva fortuna, se prepara para cazar a los responsables. Su misión es clara: hacer justicia y cobrar una VENGANZA implacable.

