Tras veto de Televisa, Eleazar Gómez se uniría a 'Venga la Alegría'; sería reemplazo de Pato Borghetti

Ciudad de México.- Después de su veto de Televisa por haber violentado a su expareja, Tefi Valezuela, ahora se dice que el reconocido actor de melodramas y cantante, Eleazar Gómez, va a tener una nueva oportunidad laboral, pues se uniría a Venga la Alegría como su presentador, o sea, que será el reemplazo de Pato Borghetti, después de haber anunciado su renuncia por proyectos personales.

El 19 de diciembre del 2025, Borghetti oficialmente salió del matutino de TV Azteca, tras más de 10 años al aire, declarando que tenía diferentes proyectos personales que requerían que abandonara el proyecto, al cual le agradeció tantos años de oportunidades y mantenerlo al aire. Como es de esperarse, ante esta baja para el programa, se ha especulado sus posibles reemplazos y desde hace unos días, el nombre de Gómez ha estado a la cabeza de la lista.

Fue el famoso exparticipante de Quiero Cantar y exreportero de Venga la Alegría, Gabo Cuevas, el que mediante su programa al lado de Flor Rubio, declaró que al parecer, los altos mandos de la empresa del Ajusco ha tomado la decisión de que Eleazar tenga una nueva oportunidad en sus pantallas y que el lugar de Pato en el matutino sería el puesto perfecto para el exgalán de melodramas de su competencia.

Eleazar Gomez asegura que está listo para volver a la televisión, pues asegura que se tomó un detox de redes sociales tras su paso por #LaGranjaVIP y nos aclara si hay planes de boda.#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO… pic.twitter.com/1C3Qrnjdu7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 19, 2026

Cuevas, en el programa Dulce y Picosito, destacó que pese a todo el hate que ha recibido ante su pasado como violentador de mujeres, por el que estuvo meses en prisión y fue vetado de la empresa San Ángel, los productores de TV Azteca consideran que sería un gran elemento para sus filas, desmintiendo que Al Extremo sería su estreno como presentador, sino que sería Venga la Alegría, incluso afirmó que ya "ha firmado contrato" para integrarse próximamente.

Me dijeron: 'Ya hay un nuevo integrante en Venga la alegría. Resulta y resalta que hace unos días hubo una junta de ejecutivos y, al parecer, el nuevo integrante llegaría a la versión de lunes a viernes'. El nombre del nuevo integrante sería Eleazar Gómez. Después de ciertas conversaciones con los altos ejecutivos, Eleazar Gómez estaría en Venga a alegría de conductor", aseguró Gabo Cuevas

Según el exparticipante de Survivor México, los altos mandos para convencer al actor de que fuera uno de los participantes de La Granja VIP era darle más oportunidades en sus programas, y que al verse el espacio libre en el matutino, creen que sería ideal porque "le dará un tinte más fresco al programa". Cabe mencionar que hasta el momento, la productora de la emisión, Maru Silva, y Gómez no han salido a confirmar esto, por lo que es una simple especulación.

Fuente: Tribuna del Yaqui