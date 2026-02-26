Gabriel Soto se pronuncia ante el triunfo legal en contra de Laura Bozzo por violencia mediática

Ciudad de México.- El polémico actor de melodramas y deportista mexicano, Gabriel Soto, acaba de dar una entrevista a varios medios de comunicación, en la que oficialmente se ha pronunciado a su triunfo legal en contra de la presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, por la violencia mediática sobre él y su expareja, a actriz de origen ruso Irina Baeva, tras casi seis años de una disputa legal.

Como se sabe, a mediados del 2025, se dijo que ya se había dado la resolución de declarar culpable a la presentadora de Laura En América, ante la denuncia de Soto y Baeva, después de que Laura dijera que la rusa no la representaba como mujer por robarle el marido a Geraldine Bazán. Según los informes legales, la condenaron a pagar dos millones de pesos a los actores, o sea, un millón para cada uno, a lo que ella interpuso un amparo para cambiar la decisión, pero que fue revocado.

Fue el licenciado en leyes, Gustavo Herrera, que representa a Soto, el que a mediados de este mes de febrero del 2026, dijo que ya se dio una resolución a este hecho, y habla de que se archive el expediente como asunto concluido, leyendo un fragmento de la resolución final sobre esta demanda: "Dice el Tribunal Colegiado: 'Se revoca la resolución recurrida, segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa, Laura Cecilia Bozzo Rotondo, contra los actos que reclama las autoridades señaladas de la presente ejecutoria'".

Ahora, el actor de La Fuerza del Destino ha dado una entrevista en la que celebra que la justicia haya dado la razón a la verdad, según su punto de vista, destacando que él solo busca un precedente para que no se pueda violentar a los artistas solamente por estar expuestos al ojo público, por parte de periodista o cualquiera que tenga un espacio en la televisión, que fue el caso de Laura en El Gordo y La Flaca.

Fuente: Tribuna del Yaqui