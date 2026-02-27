"No quería ni vivir": Jorge Losa recuerda su infierno personal y agradece el apoyo de Wendy Guevara

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas de origen español, Jorge Losa, recientemente brindó una entrevista para Imagen TV, en el que ha recordado con gran dolor su infierno personal y agradece el apoyo que siempre le brindó a famosa creadora de contenido mexicana, Wendy Guevara, además de que de una vez por todas ha aclarado si son pareja.

Como se sabe, desde hace varios meses que se ha estado especulando con fuerza entre el público y parte de la prensa que los exparticipante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México existe algo más que una simple amistad, sino que hay encuentros de índole íntima, incluso se ha dicho que por esto es que pudo haber acabado su relación sentimental con la actriz y presentadora, Ferka.

Ante esto, durante una entrevista para Sale el Sol, le cuestionaron sobre esta cercanía tan evidente, usando de ejemplo el momento en el que en Premios Lo Nuestro 2026, él se le acercó y la apoyó mientras que algunos presentadores e invitados la ignoraban, a lo que él respondió que podría tener a Brad Pitt delante, pero que para él Wendy es más importante, y considera que si la ignoraron fue por cuestiones de ego, por querer figurar entre todos y que "hay demasiado colmilludo, quiero pensar que no es personal".

Ante esto, confesó que su apoyo incondicional con la actriz de Un Amor Viejo en París, es debido a que le ha dado su mano en todo momento que lo ha necesitado: "Me ha dado tanto apoyo y ha estado en buenas y no tan buenas, y en todos los momentos que lo he necesitado ha estado para mi". Como un ejemplo, recordó el peor momento de su vida, en el que su madre fue ingresada al hospital en España por su cáncer, y señaló que Wendy estuvo para él en todo momento.

Finalmente, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy se ha reído de las especulaciones de que tendrían algo más que una simple amistad, destacando que para él, ella es como una hermana nada más, pero que no pasan de esa amistad y de quererse como amigos: "Siempre he tenido cientos de encuentros con Wendy, y no he tenido ninguno, puro chisme, nos llevamos bien, la quiero demasiado como hermanos, pero no, de ahí no pasa".

Fuente: Tribuna del Yaqui