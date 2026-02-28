Susan Sarandon asegura que su activismo por Palestina la llevó a ser vetada y censurada en Hollywood

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este pasado viernes 27 de febrero de 2026 la actriz estadounidense Susan Sarandon confesó, previo a la ceremonia de los Premios Goya, que su exitosa carrera en Hollywood se vio afectada a partir de que pidió un alto al fuego en Gaza. Además, es necesario destacar que la estrella de grandes proyectos cinematográficos ha participado en marchas y manifestaciones propalestinas.

A partir de entonces todo se ha vuelto complicado en su vida profesional, empezando porque fue despedida en noviembre de 2023 por la Agencia de Talentos Unificados (UTA). "Me despidieron de mi agencia, específicamente por marchar y hablar sobre Gaza, por pedir un alto el fuego", contó mientras se encontraba en una conferencia de prensa en Barcelona, España, donde también mencionó que afortunadamente en fechas recientes trabajó en un rodaje en Italia y en una obra teatral en Londres.

Es tal el escrutinio social del que ha sido objeto que, según trascendió, un director italiano fue presionado para que no la contratara. Cabe señalar que justo el presidente de Estados Unidos ha sido un fuerte aliado de Israel durante la guerra en Gaza, una ofensiva que a mediados del año pasado contabilizaba más de 67.000 muertos y que no es algo nuevo, porque en su momento mostró su apoyo el exmandatario Joe Biden.

De hecho, esta celebridad cuenta en su amplio repertorio con un sinnúmero de filmes e incluso fue ganadora del Oscar por Pena de muerte; además protagonizó otras cintas como Thelma & Louise, Las brujas de Eastwick, Quédate a mi lado o The Rocky Horror Picture Show. En cambio, hoy, por sus circunstancias actuales, se ha encaminado a películas independientes, porque considera que su postura a favor de los derechos humanos le ha cerrado puertas en su país de origen.

Está orgullosa de España

"Creo que España está haciendo un trabajo increíble y, en un lugar donde se siente represión y censura, ver a España y ver al presidente y lo que dice y el apoyo que le da a Gaza", puntualizó, mencionando como ejemplo al actor Javier Bardem, lo cual le hace sentir "esperanza". Por su parte, otro nombre que sacó a relucir es el de Pedro Sánchez, quien para ella "se ha posicionado en el lado correcto de la historia".

