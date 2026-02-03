Cartelera de cine febrero 2026: LISTA COMPLETA de los estrenos MÁS ESPERADOS que no puedes perder

Ciudad de México.- Febrero arranca con una cartelera explosiva y variada que promete satisfacer a todos los públicos. Desde el regreso de sagas icónicas como Scream, hasta adaptaciones literarias como 'Cumbres Borrascosas' protagonizadas por Margot Robbie, y documentales musicales que acercan al espectador a sus artistas favoritos, este mes los cines se llenan de emociones, aventuras y escalofríos.

'Cumbres Borrascosas' narra la vida de Heathcliff, un huérfano acogido por la familia Earnshaw para habitar con ellos en la agreste propiedad conocida como 'Cumbres Borrascosas'. Lejos de ser recibido con afecto, es rechazado y maltratado por su apariencia descuidada, con la única excepción de Catherine, la hija menor, con quien forja una estrecha relación que, con el paso del tiempo, se transforma en un amor intenso y tormentoso.

Febrero 2026 es un mes que combina nostalgia, sorpresas y propuestas frescas, ofreciendo a los espectadores una experiencia cinematográfica completa.

Estrenos de Cinépolis el 5 de febrero

El día del fin del mundo: Migración

Stray Kids: The DominATE Experience

Aún es de noche en Caracas

El sonido de la muerte

Arco

Tren fantasma: Estación fantasma

La historia del sonido

Estrenos de Cinépolis el 12 de febrero

¿Quieres ser mi novia?

Cumbres borrascosas

La cabra que cambió el juego

El orfanato: La posesión

Muerte en invierno

Caminos del crimen

La voz de Hind Rajab

Estrenos de Cinépolis el 19 de febrero

¿Está funcionando esto?

Clika

Líbralos del mal

La novia del diablo

EPIC: Elvis Presley in Concert

Catástrofe en el aire

Amélie y los secretos de la lluvia

Kill Bill: The Bloody Affair

Kohuko

Estrenos de Cinépolis el 25 de febrero

Twenty One Pilots (Concierto) IMAX

Estrenos de Cinépolis el 26 de febrero

Scream 7

Venganza

Nuremberg: El juicio del siglo

El bufón 2

Alguien está dentro de la casa

El agente secreto

Verdad y traición

La Raya

Febrero 2026 demuestra que el cine sigue siendo un refugio para todos los gustos y emociones. Con estrenos que van desde el terror más intenso hasta historias de amor, música y aventura, cada película invita al espectador a vivir nuevas experiencias en la pantalla grande.

Sea que busques reír, llorar, emocionarte o simplemente dejarte sorprender, este mes promete mantenernos pegados a las butacas y recordarnos por qué seguimos amando el cine.

Fuente: Tribuna del Yaqui