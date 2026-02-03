Cartelera de cine febrero 2026: LISTA COMPLETA de los estrenos MÁS ESPERADOS que no puedes perder

Ciudad de México.- Febrero arranca con una cartelera explosiva y variada que promete satisfacer a todos los públicos. Desde el regreso de sagas icónicas como Scream, hasta adaptaciones literarias como 'Cumbres Borrascosas' protagonizadas por Margot Robbie, y documentales musicales que acercan al espectador a sus artistas favoritos, este mes los cines se llenan de emociones, aventuras y escalofríos.
'Cumbres Borrascosas' narra la vida de Heathcliff, un huérfano acogido por la familia Earnshaw para habitar con ellos en la agreste propiedad conocida como 'Cumbres Borrascosas'. Lejos de ser recibido con afecto, es rechazado y maltratado por su apariencia descuidada, con la única excepción de Catherine, la hija menor, con quien forja una estrecha relación que, con el paso del tiempo, se transforma en un amor intenso y tormentoso.
Febrero 2026 es un mes que combina nostalgia, sorpresas y propuestas frescas, ofreciendo a los espectadores una experiencia cinematográfica completa.
Estrenos de Cinépolis el 5 de febrero
- El día del fin del mundo: Migración
- Stray Kids: The DominATE Experience
- Aún es de noche en Caracas
- El sonido de la muerte
- Arco
- Tren fantasma: Estación fantasma
- La historia del sonido
Estrenos de Cinépolis el 12 de febrero
- ¿Quieres ser mi novia?
- Cumbres borrascosas
- La cabra que cambió el juego
- El orfanato: La posesión
- Muerte en invierno
- Caminos del crimen
- La voz de Hind Rajab
Estrenos de Cinépolis el 19 de febrero
- ¿Está funcionando esto?
- Clika
- Líbralos del mal
- La novia del diablo
- EPIC: Elvis Presley in Concert
- Catástrofe en el aire
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Kill Bill: The Bloody Affair
- Kohuko
Estrenos de Cinépolis el 25 de febrero
- Twenty One Pilots (Concierto) IMAX
- Estrenos de Cinépolis el 26 de febrero
- Scream 7
- Venganza
- Nuremberg: El juicio del siglo
- El bufón 2
- Alguien está dentro de la casa
- El agente secreto
- Verdad y traición
- La Raya
Febrero 2026 demuestra que el cine sigue siendo un refugio para todos los gustos y emociones. Con estrenos que van desde el terror más intenso hasta historias de amor, música y aventura, cada película invita al espectador a vivir nuevas experiencias en la pantalla grande.
Sea que busques reír, llorar, emocionarte o simplemente dejarte sorprender, este mes promete mantenernos pegados a las butacas y recordarnos por qué seguimos amando el cine.
