Polémica en los Grammy 2026: PETA acusa a Sabrina Carpenter de poner en riesgo a un ave en el escenario

Los Ángeles, Estados Unidos. -Una de las estrellas más reconocidas que tiene actualmente Estados Unidos es Sabrina Carpenter, cuya base de seguidores se extiende por todo el mundo. Sin embargo, esto no la mantiene exenta de polémicas ni posibles cancelaciones. En esta ocasión, la controversia surgió a raíz de su más reciente presentación en los Grammy 2026, donde utilizó una paloma blanca como parte de su espectáculo. A continuación, te explicamos todo lo relacionado con el tema.

La inconformidad provino principalmente de PETA, organización dedicada a la defensa de los derechos de los animales, cuyos integrantes no se quedaron de brazos cruzados. Fue el mismo domingo cuando manifestaron públicamente su molestia por las acciones de la cantante y compartieron un comunicado acompañado de una imagen de la compositora sosteniendo al ave, acusándola de buscar atención a costa del bienestar de un ser vivo.

"¿De verdad Sabrina Carpenter acaba de llevar un pájaro al escenario en 2026? La cantante de Manchild muestra comportamientos infantiles. Dejen a los animales fuera de los #GRAMMYs", escribió la organización, fundada en 1980. Además, señalaron que las aves pueden sufrir considerablemente al ser expuestas a luces intensas, ruidos fuertes y, sobre todo, a entornos desconocidos.

Muchos están molestos con la cantante

"Llevar un pájaro vivo al escenario de los Grammy es una estupidez, una lentitud, una inutilidad y una crueldad", puntualizaron, haciendo uso de uno de los tantos éxitos de Sabrina. "Las luces brillantes, los ruidos fuertes y el manejo provocan miedo y angustia a un animal que pertenece a volar libremente en el cielo abierto", insistieron, siendo respaldados por varios usuarios que manifestaron su desacuerdo.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la intérprete no se ha pronunciado al respecto. No obstante, en redes sociales la opinión se encuentra dividida: mientras algunos seguidores la defienden, otros coinciden con la postura de PETA. "@sabrinacarpenter, esta práctica fue cuestionada hace mucho tiempo. El impacto en el bienestar de las aves está bien documentado. En 2026, tratar a un animal vivo como un accesorio visual simplemente está fuera de lugar", escribió el usuario @shaolin.wanders.

Fuente: Tribuna del Yaqui