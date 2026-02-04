Pedro Pascal filmará en Sonora: Confirman fecha de rodaje de 'De noche', el nuevo filme de Todd Haynes

Los Ángeles, Estados Unidos. - Por numerosos obstáculos ha atravesado la película de Todd Haynes, De noche, pero ahora, afortunadamente para los que la esperan con entusiasmo, todo parece indicar que finalmente el público sí podrá disfrutar de esta historia, ya que una parte importante de las escenas será rodada en el estado de Sonora, México. A continuación, te compartimos todos los detalles.

Con la salida de Joaquin Phoenix, quien en un inicio era el protagonista, este proyecto quedó en pausa y muchos realmente creían que no se volvería a saber nada al respecto. Sin embargo, en la actualidad, gracias a medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, se ha dado a conocer que el nuevo compañero de Danny Ramírez será nada más y nada menos que el inigualable y también muy querido por los fans mexicanos, Pedro Pascal.

Es importante dejar en claro que, por lo que se ha revelado, el filme comenzará a grabarse durante el mes de marzo, lo que representa una oportunidad para que el actor originario de Chile explore nuevas facetas en su carrera interpretativa, ya que la trama se centra en una pareja que, para salvar su amor, decide huir hacia México. Evidentemente, en esta producción ambos darán vida a una relación: Pedro Pascal interpreta a un detective de carácter áspero, mientras que Danny Ramírez encarna a un joven profesor que, junto al personaje del mencionado actor, tendrá que enfrentar diversos desafíos.

Uno de los actores más populares

Llama especialmente la atención que no es la primera vez que este par de talentosos actores trabaja en conjunto, pues como bien sabrán sus admiradores, ambos forman parte del evento cinematográfico Vengadores: Doomsday, donde desempeñan los roles de Mr. Fantástico y Joaquín Torres, respectivamente. Asimismo, no se puede dejar de lado su colaboración en la segunda temporada de The Last of Us, una de las producciones que mayor reconocimiento le ha generado a Pascal a nivel internacional.

Un poco sobre el proyecto

El guion está a cargo del propio Todd Haynes, con el apoyo de Jon Raymond, mientras que la producción corre por cuenta de MK2 Films, una compañía francesa que tiene en su catálogo trabajos de cineastas como Joachim Trier (Valor sentimental) o Kleber Mendonça Filho (El agente secreto). Precisamente, el mismo Haynes declaró en una entrevista que los elementos que dan forma a De noche son la "corrupción doméstica, la explotación racial y el terror global".

Fuente: Tribuna del Yaqui